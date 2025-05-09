櫃姐悶殺6歲、9歲兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐身亡

▲蘇女於案發前，常上網秀自己和2子女的幸福照，已成追憶 。（圖／資料照）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名蘇姓前櫃姐去年（2024年）帶一對年幼子女投宿汽車旅館，卻在吸毒喝酒後，涉以枕頭親手悶死年僅6歲與9歲的2童，新北地院選任國民法官參審，今（9日）宣判揭露2童臨死前醒來掙扎、仍遭蘇女狠掐脖子直到窒息的駭人過程，且蘇女非因貧窮而是心情低落就下毒手，也成她被重判無期徒刑、褫奪公權終身的主因。

合議庭查明蘇女犯案動機僅是心情低落想尋短，竟自認有權帶親生子女共赴黃泉，無視孩子獨立的生命權，並預先給2童喝下摻有安眠藥的開水，待熟睡再行凶，2童都曾醒來掙扎，仍遭蘇女狠掐脖子直到窒息，以致2名天真活潑、稚嫩無辜的幼童枉死。

合議庭指出，蘇女從17歲起長期吸毒，明知自己心情低落實施用毒品，會擴大負面情緒，竟在旅館與子女相處的最後幾天內，多次施用K菸與毒品咖啡包，放任自己更加低落，還因此更堅定地殺害2名子女，並選在子女被她下藥熟睡、無力抗拒時動手。

合議庭認為親友與2童的師長，雖證稱蘇女很疼愛與照顧子女，但蘇女本件犯行違背人母保護教養子女的義務、也違背子女信任與依賴，更使2童的阿公、舅舅與阿姨受到永遠不可磨滅的心靈創痛，犯行所生損害極大。

蘇女雖認罪、也無前科，但她失業後沒積極找工作，且受到親友與多個社福單位支援，仍拿錢買毒吸毒，可見她並非經濟窮困而犯案，合議庭審酌生命的可貴，以及檢辯雙方量刑意見，認定蘇女殺害2子女各成立1個成年人故意殺害兒童罪，均判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

本案源於蘇女去年5月12日母親節深夜，帶一雙年幼兒女入住中和區1間汽車旅館，隔天續住，並於深夜拍攝兒女熟睡照片，設為自己臉書封面，14日上午，蘇女吸食毒品K他命又喝酒，涉以枕頭悶殺9歲女兒，再對6歲兒子下手。

蘇女鑄下大錯，留在房內恍神，徐姓閨蜜前來探視驚見慘狀，才使這起駭人的殺子案曝光。徐女證稱，事發前1天（13日），她和自己何姓前夫帶零食探望蘇女母子3人，2個小孩當時開心玩耍，蘇女明顯情緒不穩，徐女不放心，隔天再度探望卻出事。

蘇女被移送檢方複訊、一度當眾腿軟，複訊後被聲押禁見獲准至今。法醫解剖2名幼童遺體，研判死於窒息、生前疑遭餵毒。蘇女供稱失業沒收入，還得扶養小孩與生病家人，不堪沉重壓力而痛下殺手。