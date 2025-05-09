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社會 社會焦點 保障人權

喊話：成為保護你們的天！單親櫃姐悶殺2子女　母親節前夕遭判無期

▲▼中和某汽車旅館，36歲媽吸毒，枕頭悶殺小姊弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇姓前櫃姐（中）涉用枕頭悶死2親生子女，到案羈押禁見至今。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名蘇姓前櫃姐去年（2024年）吸毒喝酒後，在汽車旅館內涉以枕頭悶死2名各6歲、9歲的親生子女，到案被羈押禁見至今，新北地院選任國民法官參審，歷經3天不公開審理，今（9日）依成年人故意對兒童犯殺人罪，在母親節前夕，判蘇女無期徒刑、褫奪公權終身。

本案源於蘇女去年5月12日母親節深夜，帶一雙年幼兒女入住中和區1間汽車旅館，隔天續住，並於深夜拍攝兒女熟睡照片，設為自己臉書封面，14日上午，蘇女吸食毒品K他命又喝酒，涉以枕頭悶殺9歲女兒，再對6歲兒子下手。

蘇女鑄下大錯，留在房內恍神，徐姓閨蜜前來探視驚見慘狀，才使這起駭人的殺子案曝光。徐女證稱，事發前1天（13日），她和自己何姓前夫帶零食探望蘇女母子3人，2個小孩當時開心玩耍，蘇女明顯情緒不穩，徐女不放心，隔天再度探望卻出事。

蘇女被移送檢方複訊、一度當眾腿軟，複訊後被聲押禁見獲准至今，蘇女的徐姓閨蜜與何姓前夫也以證人身分應訊，訊後請回。

▲▼ 蘇女一家三口幸福模樣已成追憶 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲蘇女於命案發生前，常在臉書PO一家三口幸福照，已成追憶 。（圖／資料照）

法醫解剖2名幼童遺體，研判死於窒息、生前疑遭餵毒。蘇女供稱失業沒收入，還得扶養小孩與生病家人，不堪沉重壓力而痛下殺手。

據悉，蘇女是單親媽，原在北市1家百貨公司美妝保養品專櫃做櫃姐，案發前很愛2名親生子女，臉書滿滿紀錄和小孩生活點滴，曾說「要成為保護你們的天」，但她照顧小孩常蹺班而離職，待業期間染上毒癮與酒癮，事發前向學校請假，聲稱要帶子女到南部2天。

其實學校早已提供蘇女協助，包括通報為經濟狀況不佳但無兒虐的脆弱家庭，讀國小的女兒學費減免，早午餐和教科書有補助，讀幼兒園的兒子免學費，還有慈善團體資助食物箱，事發前，新北市社會局同月8日剛訪視過，不幸仍發生悲劇。

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