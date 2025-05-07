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快訊／后豐大橋女師情殺案纏訟22年　男友王淇政2人無罪確定

▲▼ 女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2） 。（圖／記者白珈陽攝）

▲王淇政（左2）與友人洪世緯（右2），終獲無罪確定。（圖／記者白珈陽攝）


記者吳銘峯／台北報導

發生在2002年底的后豐大橋情殺墜橋命案，安親班陳姓女老師離奇墜橋身亡，檢方起訴陳女男友王淇政與友人洪世緯，2人分別遭判刑15年與12年半定讞。2人多次聲請再審，台中高分院再更二審改判2人無罪，全案再上訴，最高法院7日駁回檢辯雙方上訴，王淇政、洪世緯2人獲判無罪確定。

本案發生於於2002年12月7日，王、洪2人與幾名好友於前一晚晚間11時許到夜市吃宵夜；翌日凌晨1點多，王淇政女友、台中陳姓女教師要求王淇政到后豐大橋與她談分手。王淇政搭乘洪世緯駕駛車輛抵達后豐大橋，王淇政下車與陳女「談判」；洪世緯認為不便在場且因車胎沒氣，即離開現場到加油站打氣。

但洪男回來後，看見王男正趴在橋邊護欄上，王男告知陳女剛掉落至橋下，並請洪男幫忙叫救護車，自己則到橋下找陳女。洪男跟隨到橋下，並請當時正在橋下釣蝦的王姓男子幫忙照亮，但陳女經送醫後不治身亡。檢方一開始不起訴2人，經再議後，2005年改依照殺人罪嫌對2人提起公訴。2006年台中地院一審判決2人犯共同殺人罪，分別處15年與12年半，案經上訴二三審，2007年最高法院駁回上訴，全案定讞。

定讞後人權團體發覺本案諸多疑點，開始為2人提出再審，歷經10次聲請均遭駁回，直到2018年2月間終獲最高法院採信，撤銷有罪確定判決並重啟再審程序，同時停止執行，釋放2人。

全案再經高等法院台中分院2度審理，再更二審認為多位證人的供詞反覆，不予採信。此外，本案陳女墜落位置應係位於重建前之后豐大橋南下方向P2橋墩伸縮縫中心線往南約2.7公尺處，且墜落位置與橋面外側護欄之水平位移距離約0.64公尺；若真為2人抱起拋落陳女，依照墜落初始的擺盪慣性，無法墜落於此陳屍位置。因此再更二審撤銷王、洪2人有罪判決，改判2人無罪。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，全案確定。本案纏訟22年，終於還給王、洪2人清白。

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