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剴剴案辯結5／13宣判！劉彩萱5度鞠躬哭著道歉　劉若琳7字冷回

記者黃哲民／台北報導

台北地院有如馬拉松般密集審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，涉案在押保母劉彩萱把握最後表態機會，起身5度鞠躬哭說對不起、願承擔錯誤接受懲罰，但剴剴外婆委任律師要求「請記載被害人家屬今天不在場」，涉案共犯劉若琳表示沒什麼要說，審判長諭知下周二（13日）下午2點30分宣判，劉氏姊妹都不到場聆判。

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，聲援剴剴的網路媽媽群成員旁聽時，鼓掌喝采檢方要求嚴懲涉案保母姊妹，開完庭冒雨舉標語喊口號「無期徒刑，不得假釋！」（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，聲援剴剴的網路媽媽群成員旁聽時，鼓掌喝采檢方要求嚴懲涉案保母姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

今下午庭訊在3點15分結束，劉彩萱在法定被告最後陳述程序，向審判長表示「我可以站起來嗎？」經同意後，她一鞠躬哭說「對不起，我真的很抱歉」，二鞠躬說「對不起家屬、對不起剴剴、對不起社會大眾，我錯了，對不起！」三鞠躬說「我會勇敢承擔我全部錯誤，會坦誠接受懲罰」，接著再2度鞠躬，哭說「對不起！」

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）5度鞠躬道歉，共犯劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐，淡然表示「我沒什麼要說的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉彩萱（粉色連帽衣）5度鞠躬道歉，劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐，淡然表示「我沒什麼要說的」。（圖／記者黃哲民攝）

剴嬤今沒到庭旁聽，她昨（6日）出庭當面痛罵劉氏姊妹「可惡、沒人性」，求法官「判極刑！最重刑！」委任律師替她建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，檢方今也具體求處劉彩萱無期徒刑，劉若琳被求處16年到18年徒刑。

劉若琳今接著姊姊最後陳述，僅表示「我沒什麼要說的」。剴嬤委任律師舉手請求審判長在筆錄「請記載被害人家屬今天不在場」。劉氏姊妹開完庭遮臉上囚車還押，被問到「剴剴家屬沒來，道歉有用嗎？」姊妹倆都沒回應。

20多位聲援剴剴的網路媽媽群成員，頂著大雨在場外朝囚車大喊「無期徒刑！不得假釋！」、「無期徒刑、不得下修！」檢方今下午最後辯論時，強調切勿姑息劉氏姊妹的惡行，「否則我們將辜負每一個被虐待的小朋友」，旁聽席頓時響起一片掌聲。

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，聲援剴剴的網路媽媽群成員旁聽時，鼓掌喝采檢方要求嚴懲涉案保母姊妹，開完庭冒雨舉標語喊口號「無期徒刑，不得假釋！」（圖／記者黃哲民攝）

▲聲援剴剴的網路媽媽群成員，庭外冒雨舉標語喊口號「無期徒刑，不得假釋！」（圖／記者黃哲民攝）

今上午的量刑辯論中，辯護律師表示劉彩萱已認罪、本案是出養制度缺失間接造成的悲劇，請求輕判劉彩萱16年到18年徒刑，跟剴嬤與檢方求處的無期徒刑落差極大，而下午的庭訊中，辯護律師主張劉若琳最重應判刑10年1月，最輕可判1年6月徒刑。

辯護律師團強調劉若琳在本案只是邊緣角色、也非剴剴的主要照顧者，劉彩萱才是實際施暴的核心人物，劉若琳因離婚回娘家，希望持續獲得家人、特別是劉彩萱的接納，因此選擇順從退讓，遭受類似情緒勒索狀態。

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，聲援剴剴的網路媽媽群成員旁聽時，鼓掌喝采檢方要求嚴懲涉案保母姊妹，開完庭冒雨舉標語喊口號「無期徒刑，不得假釋！」（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師團表示尊重鑑定人認為劉若琳沒下修刑責條件的意見，但鑑定指出劉若琳有復歸社會可能性，透過心理諮商治療，可避免再犯風險，且無犯罪前科與反社會人格，也沒有精神疾病或酒藥癮問題，應有下修刑責空間。

辯護律師團強調劉若琳在本案沒有積極施暴行為，先前已承認指甲刮傷剴剴脖子行為涉犯過失傷害罪，若合議庭認定她共犯成年人對兒童施以凌虐妨害自由致死罪，建請其他案例，判處10年1月徒刑，若認定她不構成致死結果，則請輕判1年6月徒刑。

辯護律師團喊話「真相往往隱藏在毫釐之差中」，懇請合議庭「擔起這份沉重，讓法律不因細微而模糊」，希望審慎細緻量刑。檢方反駁指出，劉若琳在本案犯行「從不缺席」、人生遭遇不能合理化虐童行為，想討好別人、不代表可以傷害兒童。

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