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快訊／高雄殺妻命案！　行凶夫凌晨報案自首

▲嫌犯打電話向警方報案表示自己酒後殺了妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯在住家裡頭跟妻子發生口角，憤而行兇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄楠梓區廣昌街民宅驚傳殺人案件！9日凌晨，楠梓分局接獲一名45歲程姓男子報案，自稱在楠梓區住家內跟自己33歲的陳姓妻子，因為酒後發生口角，一氣之下憤而行兇，陳女身上有刀傷大量出血，經送醫不治。員警趕往之後確認無誤，當場逮捕程男。警方表示詳細犯案動機以及事發過程仍待釐清，全案將依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲嫌犯打電話向警方報案表示自己酒後殺了妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯打電話向警方報案表示自己酒後殺了妻子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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