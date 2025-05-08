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台鐵員工「鐵鎚砸同事」爆頭奪命！裝沒事冷血下班…判無期徒刑

▲▼台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵高雄左營機務段2023年6月發生一起血腥命案，56歲林姓男員工潛入同事休息室，持鐵鎚狠砸63歲洪姓男同事頭部致死，行凶後還裝沒事回座辦公，隔日更企圖請假滅證。橋頭地院國民法官法庭今（8）日判林男無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，林男與洪男因多年前工作摩擦積怨已久，林懷疑洪破壞其私人物品，長年懷恨在心。2023年6月1日，林男上午工作期間前往加油設備站，發現洪男所在休息室窗戶未上鎖，竟預謀帶著鐵鎚與手套潛入，藏身等待。10時許，洪男進入值班室坐下後，林男從後方以鐵鎚重擊頭部，接著再拖入休息室內猛砸頭、胸、右腳，造成洪男15處鈍傷，當場死亡。

▲▼台鐵加油工陳屍辦公室。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林男在警方圍捕時摔斷腿。（圖／記者許宥孺翻攝）

行兇後，林男不但未報案，反而購買清潔劑與抹布回現場清理血跡，還拿走洪男手機，打算隔日幫請假爭取時間滅證。警方調閱監視器及現場採證後鎖定林男，隔日清晨前往逮人時，他竟從4樓跳窗逃逸不成摔斷腿，被送醫戒護5個月後收押。

審理過程中，林男辯稱患有妄想症，但國民法官法庭認為他犯後冷靜滅證、規避警方追緝，且事前早有殺人計畫，並非精神障礙所致，具有完全責任能力，因此不採納辯解。

合議庭由3名法官與6名國民法官共同評議，一致認定林男犯下殺人罪，行為殘忍且預謀明確，最終判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞前仍可上訴。

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