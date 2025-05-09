立院三讀國定假日增4+1天　 林佳瑋曝勞工心聲：十年奮鬥非倉促立法

▲「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）

記者郭運興／台北報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4日，另外，5月1日勞動節改為全國放假。對此，過往積極爭取勞權、曾在華航空服員罷工擔任要角的林佳瑋今（9日）表示，增設國定假日是十年奮鬥，不是倉促立法，請停止污名、操作，勞工不是沒有給過民進黨機會，為什麼不在委員會提出自己的法案？如今，在柯建銘的主持之下，非得把民生議題政治化，懇請民進黨內有良心的立委，不要再被柯建銘所綁架。

針對增設國定假日，林佳瑋發出長文表示，在撰寫這篇文章的當下，立法院正審議「國定假日法」，從2015-2018年砍掉七天假與兩次勞基法修惡之後，勞工的十年訴求「增設國定假日」，首度露出一絲曙光。

林佳瑋表示，第十屆的立法委員，也曾經提過增設國定假日法的法案，包括現任勞動部長洪申翰，增設的天數與放假名目不一，但是將國定假日法制化，以及朝向增加天數的方向，並不是只有第十一屆立法委員才提出來。

林佳瑋提到，去年十月，內政委員會就針對國定假日法召開公聽會，今年三月起，在牛煦庭委員擔任內政委員會召委之下，開始密集排審國定假日法，3月17日、26日、31日數次討論、逐條審查，因無共識而保留送朝野協商，也在4月30日召開協商會議，今天才終於有機會進入最後三讀。

林佳瑋直言，事實上，增設國定假日這個訴求，並不是倉促立法而是十年奮鬥。從2018年第二次勞基法修惡之後，光是民進黨籍的立委，就至少有四個版本：1.陳瑩、伍麗華；2.林靜儀、吳琪銘、洪申翰；3.賴惠員、許智傑、邱志偉；4.王美惠、蔡易餘。

林佳瑋指出，而在本屆立法委員就職後，民進黨籍的許智傑、王美惠、陳瑩、伍麗華也有提出國定假日法草案，但令人遺憾的是，在三月國定假日法進入內政委員會審理之後，民進黨籍委員就全部撤案，而內政委員會的張宏陸、蘇巧慧、黃捷、吳琪銘、李柏毅，更是從來都沒有提出國定假日法的草案。

林佳瑋認為，「國定假日」的名目和歷史意涵，確實是非常重要的議題，包括教師團體長期倡議教師節放假、工鬥團體長期倡議言論自由日、解嚴紀念日、國民體育日。時代力量、綠黨及伴侶盟，也曾經在3月26日召開記者會，主張增設婚姻平權日、性別平等教育日、三八婦女節等等。

接著，林佳瑋說，增設國定假日，不僅僅是揮別高工時，更重要的還有文化意涵與國民記憶。如果民進黨委員堅持本土史觀與反對獨裁價值，那為什麼當法案進行實質審查之後，原本提出國定假日法的民進黨委員，全部都撤案了？而主審國定假日法的民進黨籍內政委員，更是從來不提自己的版本？

林佳瑋再說，今天在議場上，蘇巧慧委員說，國定假日怎麼訂，可以看出國家的歷史脈絡；黃捷委員則主張要制定國家主權日、白色恐怖紀念日跟婚姻平權日；王義川則說，為什麼不紀念美麗島事件？沒有公務員節，卻要放教師節？

林佳瑋強調，其實她都同意這些看法，但是，十年了。2015年國民黨的勞動部長陳雄文用一紙行政命令砍掉七天假，勞工不是沒有給過民進黨撥亂反正的機會，民進黨委員現在主張程序有問題、國定假日的意涵沒有共識，請民進黨的立法委員先回答一個問題就好「如果你們真的在意台灣本土價值跟反獨裁，為什麼要全部撤案？為什麼不行使身為立法委員的職權，在委員會中提出自己的法案，卻淪為嘴上說說？不是更應該提出自已的法案，捍衛自己的價值與主張嗎」？現在都有ivod，民眾沒有那麼輕易被欺瞞。

▼「紀念日及節日實施條例」表決r結果。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

「停止污名、操作國定假日議題」，林佳瑋表示，她非常遺憾的看到，民進黨在議場中舉出「超怕罷免，亂訂假日救罷免」，增訂國定假日本來就是非常單純的民生議題。2015年國民黨政府的勞動部長陳雄文大言不慚的說「砍掉七天假是跟資方團體達成的共識，實施單周四十工時，就是要砍掉七天假，以及提高加班工時到52小時」，2018年行政院長賴清德第二波勞基法修惡，七天假的配套措施「做一給四、做五給八」被刪除，加班工時提高到54小時的彈性。從上面這些過程中，都可以察覺到資方團體給予的壓力非常大，大到不僅要吐回七天假，還加碼要提高加班工時。

林佳瑋提到，蔡英文卸任前，國科會發佈新聞稿，直接下標「台灣經濟成長加速，重回東亞第一」，內文提到「八年來，台灣的經濟持續成長，2016到2023年台灣的經濟成長平均為3.1%，優於新加坡、韓國與香港，創下東亞最佳的表現成績，也優於全球的平均成長速度，人均GDP也在2020年突破3萬美元，讓世界看見台灣的經濟成績」。

林佳瑋說，過去八年，民進黨將台灣經濟推高到東亞第一，但是，勞工都非常的失望，完全沒看到民進黨對於增設國定假日，有任何的表態與推動。今天，在牛煦庭委員的主推之下，國定假日法終於進到政治議程、終於有機會三讀，但此刻，民進黨卻把它操作成政治議題。

林佳瑋再說，過去兩次勞基法修惡，民進黨內的委員，都還是有機會表達出不同意見，包括林淑芬及江永昌多次反對修法、鍾孔炤在質詢時「大悲無言」、陳曼麗要求至少保留「做一給四」的配套措施、管碧玲堅持要限縮修法範圍、劉建國投棄權票。但是這一次，就算是同意增設國定假日的民進黨委員，也都在委員會實質審查的關鍵時刻，全部撤案。

林佳瑋認為，現在的政治言論完全走向兩極化，不是你死，就是我亡，完全無法理性的討論法案。過去，立法院內還有「永續發展促進會」，針對環保議題，跨黨派的委員們互相支援，只為了讓台灣的環境更好，但如今，在柯建銘的主持之下，非得要把民生議題政治化。

最後，林佳瑋喊話，縮短工時，拒絕過勞，關鍵時刻，懇請民進黨內有良心的立法委員，不要再被柯建銘的無理要求所綁架。

▼林佳瑋。（圖／翻攝林佳瑋粉絲專頁）