「國定假日增4+1天」三讀通過　粉專曝表決紀錄：民進黨全體反對

▲「紀念日及節日實施條例」表決。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4日，另外，5月1日勞動節改為全國放假。對此，粉專《不演了新聞台》今（9日）貼出表決紀錄強調，民進黨委員全體反對，望周知。而媒體人謝寒冰則說，「大家自己看，不讓你們放假，決心要讓你們當韭菜的究竟是誰」！

粉專《不演了新聞台》表示，藍白委員「還假於民」，並於今日稍早完成三讀，9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜，及5月1日勞動節，將全國放假。民進黨委員全體反對，望周知。

謝寒冰也表示，「大家自己看，不讓你們放假，決心要讓你們當韭菜的究竟是誰」！

力推修法的國民黨立委牛煦庭表示，這次還假於民法案是國民黨團定調民生優先法案，將國定假日還給勞工，8年來台灣經濟確實有成長，但是仰賴勞工血汗，政府虧欠勞工應有休息時間，政府聲稱台灣經濟最好，卻沒有增加假日、減少工時，且增加假日促進國內經濟，對勞工只贏不輸，也展現國民黨堅持推動民生議題。

綠委蘇巧慧則認為，從一個國家律定的紀念日和假日看出國家歷史脈絡跟價值，但節日跟紀念日是非常主觀認定，隨著時間推演可能改變，取決於多數人共同感情，絕對需要更多討論跟共識，內政委員會討論過程中，曾經有更多聲音，可惜的是今天仍打算用強行方式通過修法，在場在野黨立委能說出今天的版本修了什麼節日、背後意義和整體論述嗎？

▼「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）