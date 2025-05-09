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普丁宣布停火3天「被控違約734次」　反咬烏克蘭：也在繼續打

▲▼烏克蘭蘇梅（Sumy）一座建築物在俄羅斯襲擊中嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭蘇梅（Sumy）一座建築物8日在俄羅斯襲擊中嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁上月宣布，為了紀念該國「二戰勝利日」，8日起展開為期3天的停火。不過，雙方很快互控「違約」，烏克蘭宣稱，莫斯科已經734次違反自己宣布的停火提議，俄羅斯也指出，基輔對俄國目標發動488次攻擊。

普丁4月單方面宣布，基於人道考量，自5月8日午夜至5月11日午夜，暫停在烏克蘭的所有軍事行動。

俄羅斯官媒《塔斯社》宣稱，這次停火按照計畫開始，但《國際文傳電訊社》引述國防部說法宣稱，基輔仍在繼續戰鬥，對俄羅斯目標發動488次攻擊，並且2度試圖突破庫斯克（Kursk）地區的邊境。

而烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也指控，這一切簡直就是一場「鬧劇」，8日午夜過後不久，俄羅斯就一再違反他們自己宣布的停火協議，「俄軍持續在整個前線發動攻擊。從午夜到中午，俄羅斯734次違反停火協議。」

烏克蘭軍方與地方政府也在Telegram表示，俄羅斯在該國東北部的蘇梅（Sumy）與南部尼古拉耶夫（Mykolaiv），透過導引炸彈造成平民至少1死2傷，赫松（Kherson）也通報至少1人在俄軍無人機攻擊中喪生。

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