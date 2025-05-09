中美經貿會談「先止血找解方」　林承鐸：避免雙輸是會談底線共識

▲中美經貿會談即將登長，雙方盡量避免「雙輸」是會談的底線與共識，。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中國國務院副總理何立峰將於今（9）日到12日訪問瑞士，期間將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談，隨著中美依舊劍拔怒張態勢，本次會談是否有所進展共識？大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，儘管美方看似高傲態度，其實是戰略壓力測試，企圖掌握話語權，預料最後雙方盡量避免「雙輸」是會談的底線與共識，這場貿易磋商的目標走得久、穩住節奏、設下底線，這將成為現階段最務實的成果。

美國實行關稅戰超過一個多月，尤其對華祭出145%高關稅，嚴查「洗產地」圍攻中國，導致中美雙方出口貿易兩敗俱傷。事件發展至今迎來新發展，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日到12日訪問瑞士，期間將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

隨著關稅戰的延續，中美經貿高層即將展開磋商。美方此前放話不會輕易對華降低關稅，其高傲態度備受關注。大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也提出三點看法，「首先，近期看到白宮頻頻釋放強硬言論，更多是為了對內交代，民主黨不敢在對華議題上顯得軟弱，尤其面對川普在貿易議題上不斷施壓，民主黨必須保持強硬姿態來穩定政治基本盤。」

第二是美國的通膨壓力持續，從而讓美企施壓華府放寬關稅。事實上，美方工商界與進口企業早已呼籲降低對華關稅，因為這些關稅已經反噬到美國消費者與企業端的成本。這種壓力雖然目前被白宮擱置，但在談判桌上仍是中方可以有效操作的議價籌碼。

第三是此時此刻，全球供應鏈正在重組。「美中雙方都不想輸掉主導權。不論是半導體、電動車還是新能源產業鏈，中美都希望在未來的全球規則中占據優勢。這也意味著，雙方不是不談，而是邊打邊談，欲酪未來一段時間中美的談判將會充滿拉鋸、策略試探與非正式接觸。」

林承鐸也分析，「美方態度強硬，更多是一種戰略壓力測試，而非拒絕協商的真正態度。加上這一輪中美經貿高層會談也不可能一次談到位，即使雙方有許多分歧，只有談判是最現實解決方法。」

中美初步會談是否有地現共識？林承鐸指出，第一，雙方目前最迫切需要重建溝通機制，例如：恢復經貿工作小組、建立定期磋商管道、避免雙方政策出台互踩紅線，這些屬於程序性合作，即使不具體，對後續談判走得長久至關重要。

第二，中美雙方很可能就部分「非核心項目」釋放善意，作為試探性的交換。比如：農產品、醫療用品、半導體低端設備、綠能產業材料等等，這些不構成技術主導權爭奪的領域，雙方有可能做出小幅度讓利或解除限制，以示誠意。

「判斷雙方盡量避免『雙輸』風險，也是會談的底線和共識。」林承鐸也提醒，「無論是美國面臨的通膨與產業空心化問題，還是中國面對的內需轉型壓力，雙方其實都清楚，貿易戰若再度全面升級，只會兩敗俱傷。」

林承鐸也用「先止血，再談解方」來形容這次中美會談契機，因為談判不可能一次解決，中美高層接觸最大的意義不在於達成什麼，而在於避免失控並建立溝通機制。

他也強調，雙方目前都有各自需要注意的因素，因此並不希望雙邊經貿關係全面破裂。「中美雙方在這場貿易磋商的目標應是走得久、穩住節奏、設下底線，這將成為現階段最務實的成果。」