曼谷大樓「工程師簽名」竟是假的！　30人宣稱身分遭冒用

▲仍在興建中的曼谷審計署大樓，竟在緬甸強震中瞬間倒塌。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

曼谷審計署大樓因為緬甸強震而倒塌，泰國司法部特別調查局（DSI）最新調查發現，工程承包商「中鐵十局」泰國分公司涉嫌掛名，審計署大樓相關文件上，竟有高達30個「偽造的」工程師簽名。

《曼谷郵報》報導，泰國特別調查局5日宣布「中鐵十局」泰國分公司掛名案的調查進度。根據調查，多達30人表示簽名遭到偽造，僅僅8人證實簽名屬實，而那些身分遭到冒用的工程師證詞，以及施工現場證據，都成為全案關鍵。

由於調查取得重大進展，特別調查局局長于沙納（Yutthana Praedam）將把本案移交檢方偵辦，並且配合第一批嫌疑人的羈押時間。首批嫌犯包括中鐵十局中國股東張傳令（Zhang Chuanling）與3名泰國掛名代理人。

與此同時，特別調查局也在調查，本案是否違反「政府機關投標犯罪相關法」。

另外，工程公司3117 BIM Management經理韋拉（Wira Ruangsri）也對大樓倒塌原因提出見解。他對於大樓地基、電梯井牆壁、電梯井設計修改提出關切，更直指其中2根結構柱失效，很可能就是釀成悲劇的原因。

搜救與重建進度方面，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）透露，救援團隊已經進入地下室C區的SC2樓梯，但未發現罹難者受困跡象，任務將繼續推進至B區ST1樓梯，所有行動應可在4天內結束。

泰國官方最新公布的罹難人數為86人，另有9人受傷與14人失蹤。相關單位仍在對遺骸進行DNA鑑定，以確認罹難者身分。

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