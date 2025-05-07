賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

記者張君豪／台北報導

今年1月一名被騙往泰國聲稱從事虛擬貨幣工作的被害人阿民現身接受媒體訪問，他在去年10月被求職廣告欺騙，搭機到泰國打工、未料竟是惡夢開始，入境泰國後由詐團派車接送到泰緬邊境，過程還有詐團聘僱的武裝傭兵監控，被害人被帶到緬甸「泰合」詐騙園區，被逼迫從事電信詐騙工作，也見識到詐團組織分工精細，不僅會安排員工進行詐術檢定考試，考試不及格還會遭詐團派打手電擊、毆打，後來被害人趁隙逃出園區求助才得以返國。原本警方以為是詐團人員逃脫，經鑑別詢問，警方鎖定幕後黑幫成員涉嫌操盤、販賣台灣民眾到緬甸詐騙園區。

▲刑事局偵二大隊破獲朱女涉嫌操盤賣台灣民眾到緬甸從事電詐工作，警方收網逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同新北市海山、林口分局、台中第四分局成立專案小組追查，發現人稱「朱姊」的朱姓女子（53歲）多年前在大陸經商，認識對岸在東南亞操盤詐團的大陸黑幫人士，對方希望朱女在台灣幫忙物色可到東南亞詐騙園區工作的台灣民眾，條件是必須能夠提供證件，以及沒有犯罪紀錄，避免遭台灣警方盯上。





▲該組織犯罪分工圖。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方約定以每人30萬元代價，讓朱姊在台灣找尋合適對象，朱女則透過黃男（27歲）在臉書等社群平台刊登虛擬貨幣商徵泰國助理「高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易」，蔣男（29歲）則負責面試過濾適合人選。蔣男常對外宣稱，竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜是他親叔叔，誇耀自己在外人脈及黑幫勢力不惡，朱女也因此把東南亞人蛇集團窗口直接讓蔣男對接。

警方調查發現：蔣男對被害人畫大餅，聲稱要在泰國「成立境外公司」要投資虛擬貨幣，被害人只要收拾行李到便利商店集合，從出發機場到泰國住宿搭車都會有人接應，被害人抵達泰國時因人蛇集團延誤接人行程，蔣男瞎掰「在當地成立公司要一段時間，你等待時間一天補你10萬元」，被害人滿心懷著發財夢上了公司專車，未料就此身陷緬甸泰合詐騙園區。

被害人到園區，目睹詐團軍事化管理風格，只要每周業績沒達標，就會被電擊或罰蹲跳，甚至被關進小黑屋反省，但如果努力工作達標，詐團也會餽贈獎金和美食禮品；警方在3月間發動兩波搜索行動，在新北台中市收網逮捕朱姊、蔣男及刊登廣告的黃男等4人到案，訊後並依人口販運防制條例，組織犯罪等罪嫌移送新北檢複訊，朱女和蔣男經檢察官複訊後遭法院裁定羈押禁見。



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