　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

記者張君豪／台北報導

今年1月一名被騙往泰國聲稱從事虛擬貨幣工作的被害人阿民現身接受媒體訪問，他在去年10月被求職廣告欺騙，搭機到泰國打工、未料竟是惡夢開始，入境泰國後由詐團派車接送到泰緬邊境，過程還有詐團聘僱的武裝傭兵監控，被害人被帶到緬甸「泰合」詐騙園區，被逼迫從事電信詐騙工作，也見識到詐團組織分工精細，不僅會安排員工進行詐術檢定考試，考試不及格還會遭詐團派打手電擊、毆打，後來被害人趁隙逃出園區求助才得以返國。原本警方以為是詐團人員逃脫，經鑑別詢問，警方鎖定幕後黑幫成員涉嫌操盤、販賣台灣民眾到緬甸詐騙園區。

▲刑事局偵二大隊破獲朱女涉嫌操盤賣台灣民眾到緬甸從事電詐工作，警方收網逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲朱女涉嫌操盤賣台灣民眾到緬甸從事電詐工作，警方收網逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同新北市海山、林口分局、台中第四分局成立專案小組追查，發現人稱「朱姊」的朱姓女子（53歲）多年前在大陸經商，認識對岸在東南亞操盤詐團的大陸黑幫人士，對方希望朱女在台灣幫忙物色可到東南亞詐騙園區工作的台灣民眾，條件是必須能夠提供證件，以及沒有犯罪紀錄，避免遭台灣警方盯上。

▲刑事局偵二大隊破獲朱女涉嫌操盤賣台灣民眾到緬甸從事電詐工作，警方收網逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲該組織犯罪分工圖。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方約定以每人30萬元代價，讓朱姊在台灣找尋合適對象，朱女則透過黃男（27歲）在臉書等社群平台刊登虛擬貨幣商徵泰國助理「高報酬出境辦理貸款或操作虛擬貨幣交易」，蔣男（29歲）則負責面試過濾適合人選。蔣男常對外宣稱，竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜是他親叔叔，誇耀自己在外人脈及黑幫勢力不惡，朱女也因此把東南亞人蛇集團窗口直接讓蔣男對接。

警方調查發現：蔣男對被害人畫大餅，聲稱要在泰國「成立境外公司」要投資虛擬貨幣，被害人只要收拾行李到便利商店集合，從出發機場到泰國住宿搭車都會有人接應，被害人抵達泰國時因人蛇集團延誤接人行程，蔣男瞎掰「在當地成立公司要一段時間，你等待時間一天補你10萬元」，被害人滿心懷著發財夢上了公司專車，未料就此身陷緬甸泰合詐騙園區。

被害人到園區，目睹詐團軍事化管理風格，只要每周業績沒達標，就會被電擊或罰蹲跳，甚至被關進小黑屋反省，但如果努力工作達標，詐團也會餽贈獎金和美食禮品；警方在3月間發動兩波搜索行動，在新北台中市收網逮捕朱姊、蔣男及刊登廣告的黃男等4人到案，訊後並依人口販運防制條例，組織犯罪等罪嫌移送新北檢複訊，朱女和蔣男經檢察官複訊後遭法院裁定羈押禁見。


獨／跨國成功帶回詐團成員55人　比對救援名單未有遭販運待援者

獨／泰國副總理親下重手！緬甸詐團7千人失業　至少300台人待救

獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／冷氣墜落砸死政大女！　一審判決出爐
女房東再批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相
董座涉炒股交保　愛山林再發重訊
鐮刀男「斬首」十多尊神明　駭人畫面曝
剴剴案宣判日曝！劉彩萱5度鞠躬哭道歉　劉若琳7字冷回
一堆人不知！手機報稅「多1動作」秒省3萬
「是熙媛接住我」　周渝民罕談前女友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公

女房東不忍了！批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相

快訊／高雄仁武鐵皮屋冒火舌　濃煙直竄景象駭人

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

剴剴案辯結5／13宣判！劉彩萱5度鞠躬哭著道歉　劉若琳7字冷回

通緝生涯香香的！竊賊戴口罩8秒摸走逾萬元香水　落網辯摔破了

渣男「抱抱換IG」淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓...還被判囚5年

賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

北市變態偷拍警請辭被駁回！遭2大過免職...公保退撫金全數歸公

女房東不忍了！批飯糰夫妻「自卑又邪惡」　曝對話還原租約真相

快訊／高雄仁武鐵皮屋冒火舌　濃煙直竄景象駭人

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明　駭人畫面曝

剴剴案辯結5／13宣判！劉彩萱5度鞠躬哭著道歉　劉若琳7字冷回

通緝生涯香香的！竊賊戴口罩8秒摸走逾萬元香水　落網辯摔破了

渣男「抱抱換IG」淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓...還被判囚5年

賣豬仔到緬甸！「朱姊」集團手法曝　明仁會組長姪子參一咖

豪大雨釀龜山土石坍方擊落機車騎士　警交管改道排除障礙中

李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

媽祖回鑾「交通部再開接駁車」 逾230班次巴士火力全開疏運

兄弟回洲際主場強碰獅子軍　岳政華強勢回歸一軍

冷氣墜落砸死女大生！安裝工人與僱主互推責任　一審判決出爐

「4生肖」立夏後大翻身！收獲滿滿財富「低調爽度日」

用高齡醫學改變社會　陳亮恭揭關渡3年成果：居民失能失智風險降3%

「讓他上！」劉致榮聲援、球迷抱不平　陳真笑談冷凍說：自己不夠穩

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

台中詐團18男2女想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

女大生搭高捷遺失平板　司機員「丟垃圾桶」遭免職

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

更多熱門

相關新聞

被詐騙70萬「卻堅持1事」　律師震驚：人間活菩薩

被詐騙70萬「卻堅持1事」　律師震驚：人間活菩薩

近年來詐騙集團猖獗，受害人不計其數。律師王至德日前透露，有婦人被騙70萬元，於是前來諮詢，當他提醒對方，可對「人頭戶」被告提刑事附帶民事訴訟時，對方認為人頭戶很無辜，堅持不向他們索賠，這讓他相當震驚，直呼「我以為我遇見人間活菩薩，差點跪下來參拜。」

澳洲男「攜榴彈彈殼」　闖關泰國機場被逮

澳洲男「攜榴彈彈殼」　闖關泰國機場被逮

金融機構行員接力成功阻詐　潮州警頒獎表揚

金融機構行員接力成功阻詐　潮州警頒獎表揚

「eTag停車扣款催繳」是假的！詐騙簡訊狂發　機車族也受害

「eTag停車扣款催繳」是假的！詐騙簡訊狂發　機車族也受害

72歲女網戀外國男！花14萬沒局　再度討錢逮車手

72歲女網戀外國男！花14萬沒局　再度討錢逮車手

關鍵字：

詐騙跨國犯罪人口販運竹聯幫明仁會泰國

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面