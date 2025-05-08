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1張圖揭台人收入狀況！工程師驚：年收145萬就是「異常高薪」

▲▼下午茶,薪水小偷,偷懶,宅男,早餐,午餐,宵夜,肚子餓,上班,打工。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

報稅季一到，不少人看著自己的所得開始懷疑人生。一名工程師以政府資料寫程式模擬台人薪資分布，驚訝發現年收入只要達145萬，就已經屬於「異常高薪」的範圍，年收208萬更被定義為「極端異常高薪」，但他無奈直言：「這個數字要過上好日子也不容易。」

「每年報稅都覺得自己去年收入太少，而有強烈絕望，於是寫了程式來模擬計算。」粉專「大魔術熊貓工程師」7日貼出薪資分布圖，以政府的薪情平台資料來推算，詫異發現年收只要大於 208 萬就算是離群值了，「但是這個數字要過上好日子也不容易。」

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他透過政府公開資料與對數內插法，計算出年收入145萬即為輕度異常，208萬則是極端異常。但話鋒一轉，他忍不住吐槽，「問題來了，我怎麼覺得極端異常高薪也是生活過得很辛苦，鄉民貧窮線是 300 萬耶！」另外，他在留言處也強調，「這是用政府公布薪資來算的，所以鄉民最愛說的夜市擺地攤年收300萬那些算不到。」

貼文引發議論，許多人紛紛嘆氣，「1. 地下收入 不計入政府薪資統計。2. 財富增長不來源於薪資 如房子、股票。3. 生活標準取決於城市，地區貧富差距會影響真實收入」、「這應該單純指薪資收入，可是真的有錢人收入並不靠薪資」、「因為賺208億的人不會繳到稅啊，人家的減稅條例我們拿不到，手法我們學不著，工具我們沒人給。」

也有網友表示，「受薪階級是這樣，不過台灣中小企業老闆很多喔，隨便一個早餐店老闆娘都有年收一百萬以上的實力」、「長輩在都會區留有房產就勝過一輩子打拼，這種世代剝奪感真的太變態了」、「領薪水的都是苦命人」、「超出表格還是覺得很辛苦怎辦」、「在台灣就算極度異常也是沒用。」

※本文獲「大魔術熊貓工程師」授權引用。

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