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獨／泰國副總理親下重手！緬甸詐團7千人失業　至少300台人待救

▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖／記者張君豪翻攝）
刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台、55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年台灣、中國及馬來西亞、新加坡等國家對於泰緬邊境的詐騙、人口販運犯罪盛行，均透過外交管道交涉施壓，加上連中國演員王星今年1月初也遭詐團以商演工作名義拐赴緬甸詐騙園區，外界輿論壓力重挫泰國形象，泰國政府開始加強打詐力道，由泰國副總理兼數位經濟、社會部長巴瑟領頭成立反線上詐騙任務中心，從今年2月初中斷泰國供應緬甸克倫邦地區的電力、網路訊號和燃料供應，「詐騙集團無網路、電力可用，要詐騙只能靠手寫信」。

泰國舉全國行政力量，以霹靂手段讓國內被詐騙受害金額從每天1億泰銖銳減到1半以下，也造成緬甸克倫邦詐騙園區超過7千人失業。緬甸克倫邦的民兵集團也失去詐團每天奉養的優渥金援，加上斷電不分詐團或一般民眾，來往泰緬邊境工作的泰國貿易商，及克倫邦大多數一般民眾飽受斷電斷網之苦，抗議怒火燒到原本幫詐騙園區圍事的地方民兵軍團身上，導致從今年初，克倫邦陸續把詐騙園區的數千名工作人員遷移集中管理、靜待各國引渡遣返，這批詐團從業人員也成為台灣與中國外交角力的重點舞台。

▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

泰國政府發現，中斷網路電力後，仍有部分園區持續運作，泰國司法機關懷疑緬甸境內有其他勢力繼續提供詐騙園區網路及電力基礎設施，將會持續圍堵封鎖詐團的犯罪能力；刑事局統計歷年全台警方接獲民眾報案指稱子女、家人被拐騙到泰緬地區打工的人口販運待援名單，總計約有900多名無辜的台灣民眾被拐賣到緬甸和柬埔寨被逼迫幫詐團行騙，目前透過外交管道、警方協尋、或者民眾自行交贖獲釋約600多人。

刑事局估計仍有約300人遭人口販運被害人仍身陷緬甸詐騙園區「這只是警方接獲報案協尋的紀錄人數，如果加上透過民代陳情、向外交部或駐東南亞外館請求協助的人數，恐怕會更多」。

然而這些輕信網路求職外派廣告，被拐賣到泰緬地區的民眾，大多數是偏鄉、山區涉世未深的原住民子女，或者是單親、隔代教養家庭，家庭環境疏離的年輕人，警方再次呼籲國人提高警覺，切勿輕信網路求職資訊、或不明人士推薦的東南亞高薪職缺。

民眾可利用165 反詐騙諮詢專線求證，或參閱外交部官網「海外陷阱宣導專區」，該專區彙整相關案例資訊，並提供各駐外館、代表處緊急聯絡電話及國內緊急聯絡中心電話（0800-085-095），協助民眾於第一時間獲得必要協助。

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