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普丁：習近平訪莫斯科具重大意義　準備對中國正式訪問

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲普丁表示，習近平訪問莫斯科具有重大意義。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國國家主席習近平8日來到俄羅斯克里姆林宮，與俄國總統普丁舉行會談。普丁表示，習近平訪問莫斯科具有重大意義，願意再次對中國進行正式訪問。

俄羅斯衛星通訊社報導，普丁感謝習近平決定與俄羅斯共同慶祝二戰勝利80周年，俄中兩國發展關係是為了雙方人民利益，並非針對其他國家。普丁說，俄中人民在艱苦戰爭歲月結下戰鬥兄弟情誼，是現代俄中關係、全面戰略協作夥伴關係的根基之一。

普丁指出，俄中關係互利互惠，政府正努力落實一攬子雙邊協議，並提議要在習近平來訪期間，針對全面發展雙邊關係交流意見。

▲▼ 中國國家主席習近平出訪俄羅斯。（圖／路透）

習近平則說，中俄以慘重損失贏得偉大勝利，為世界和平作出歷史性貢獻，「今天，面對世界上單邊主義和強權獨裁的惡劣潮流，中方願同俄方一道，以世界大國和聯合國常任理事國的身份，共擔使命、勇於擔當，捍衛二戰歷史真相」。

習近平指出，「在我們的策略領導下，我們的政治互動不斷加強，務實合作不斷深化，人文交流和地區間關係也日益發展」，歷史與現實充分證明，深化中俄關係是延續兩國人民百年友誼的必然要求，也是實現兩國繁榮振興取得新成就的必然選擇。

此前，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）表示，普丁將於今年8月下旬至9月初訪問中國。

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

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