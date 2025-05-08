LIVE／賴清德歐戰勝利紀念發表演說　跟習近平互搶二戰史觀話語權

記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平近日前往俄羅斯展開國是訪問，他也在啟程前，於《俄羅斯報》發表署名文章，內容觸及二戰史觀，強調台灣回歸中國是二戰勝利成果；而台灣方面，總統賴清德則在8日上午首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年，他也將發表演說，這與習近平有互相爭搶二戰話語權的態勢，《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

習近平在訪問俄羅斯前，在《俄羅斯報》發表署名文章，內容聚焦台灣回歸中國在國際秩序與法理上基礎。他指出，一切歪曲二戰歷史真相，否定二戰勝利成果，抹黑中蘇歷史功績的圖謀都不會得逞。他說，二戰結束前後，國際社會作出的最重要決定就是成立聯合國，國際形勢越是變亂交織，越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

習近平也表示，今年也是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他說，《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等一系列具有國際法效力的文件都確認中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑，聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰。

值得注意的是，總統賴清德在5月8日將以「歐戰勝利紀念日」舉行公開紀念活動，這也是台灣史上首度正式紀念歐洲戰場二戰結束80周年。據了解，賴清德選擇在歐戰勝利日發聲，不僅是呼應歷史，更是在當前台海局勢緊張之際，強調「台灣與世界站在一起，反對侵略者」；而此舉也與習近平之間，有互相爭搶詮釋二戰史觀的味道。