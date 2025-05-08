　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

▲▼俄羅斯閱兵儀式。（圖／路透）

▲俄羅斯將於9日舉行勝利日閱兵活動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁上月宣布，從8日0時起至11日0時實施停火。停火期間正值俄羅斯勝利日閱兵活動，預計將有超過20位世界領袖出席，包含目前已飛抵莫斯科的中國國家主席習近平。

根據CNN、法新社報導，普丁上月單方面宣布，基於人道考量，自5月8日午夜至5月11日午夜，暫停在烏克蘭的所有軍事行動。然而，基輔方面當時拒絕了這項短期停火提議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批普丁的宣布只是場「戲劇表演」，並重申烏方支持稍早美國提出的30天停火方案，但這項方案已遭俄國否決。

就在普丁下令的停火生效前幾個小時，莫斯科和基輔雙方還發動空襲，迫使俄國多座機場關閉，並造成烏克蘭至少2人死亡。克里姆林宮表示，俄軍將在假日期間遵守普丁的停火命令，但若烏方開火，俄方將「立刻」回應。

目前尚不清楚俄軍是否真的遵守了這項停火令，而普丁所選定的三天停火時間，正好與俄國的二戰勝利日紀念活動重疊。俄國勝利日的重頭戲包括紅場（Red Square）的閱兵儀式和普丁的公開致詞。

▲▼中國國家主席習近平抵達俄羅斯進行國是訪問。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平抵達俄羅斯進行國是訪問。（圖／路透）

這場活動預計將有20位與俄羅斯關係友好的國家領導人出席，包括中國國家主席習近平。習近平將俄羅斯展開為期4天的國是訪問，並以「主賓」身分出席9日俄羅斯「勝利日」閱兵典禮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們的軍方與特勤部門正採取一切必要措施，確保這場偉大勝利的慶典能在平靜、穩定及和平的氛圍中進行。」

佩斯科夫指出，為因應基輔的威脅，當局在閱兵前已切斷網路連線，呼籲莫斯科市民體諒，「我們必須考量到身處這個危險的鄰近地帶，只要貴賓們還在這裡，也就是到5月10日，我們都必須隨時準備應對各種限制。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／紐時：川普將宣布「與英國達成協議」
快訊／北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高
澄清「脫中入北」是學者主張　賴清德：台灣布局全球、當然包括中
家寧又PO新片！　畫面2設定網揭背後原因
快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議
快訊／繼續下剋上！　衛冕軍連2戰遭20分大逆轉
柯瑞傷退哭了！　勇士主帥安慰擁抱
「分手妹」控《棒棒堂》拿鐵家暴！　濺血報警：被逼瘋
獨／超噁！陽光男欠房租1年警破門　套房變成垃圾山
快訊／高雄雙屍！　父女陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

《外交政策》：美軍調整太平洋布局　戰略靈活轉為連續登島

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

傳白宮與中國討論涉台協議？　副總統范斯否認

警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

快訊／時隔2個月！　北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

清潔員：垃圾裡有衣服 狂暴老翁怒潑 #廚餘 敲頭

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

快訊／川普：今晚舉行記者會　宣布和「某國」達成貿易協議

俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

《外交政策》：美軍調整太平洋布局　戰略靈活轉為連續登島

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

美商務部：川普將撤銷拜登AI晶片出口限制　強化主導地位

傳白宮與中國討論涉台協議？　副總統范斯否認

警察「燒毀20噸大麻」煙霧狂飄！　土耳其小鎮2.5萬人全嗨了

快訊／時隔2個月！　北韓朝日本海「發射彈道飛彈」

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

65歲以上5%患此病！引發中風機率大增　醫曝3高患者要小心

與北市罷團送件只差1層樓　蔣萬安：全力支持5藍委且並肩作戰

陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

9間台南牛肉湯路跑地圖！各家特色＆營業時間一次看　感受早晨日常

「我是罷罷罷！」罷免洪孟楷二階送件54888　罷團：他值得最高連署

快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

北市婦赴銀行要匯百萬「買樂器」　警所長靠一張紙拆穿騙局

熱血守護生命！　台南顏維廷勇奪全國十大傑出救護技術員第1名

快訊／北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高、罷王鴻薇171%

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

【超暖心】孩子們想躦轎底但路線不對　媽祖耐心等候超疼小朋友

國際熱門新聞

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

即／東京地鐵爆「隨機砍人」現場多人受傷

印巴開戰全球航空閃避　一架班機「我獨自飛行」勇闖交戰區

即／美聯準會宣布維持利率

「硬漢航空」無懼印巴激戰！　連2架班機淡定飛越砲火區

Fed不降息　晶片股撐盤美股收漲

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

即／川普：今晚記者會將宣布和某國達成協議

印巴爆20年來最嚴重衝突　川普：我想要他們停下來

即／時隔2個月　北韓朝日本海發射彈道飛彈

教宗選舉登場！133樞機閉門投票

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙　首輪投票未選出新教宗

鮑爾示警「關稅影響遠超預期」：不因川普施壓降息

更多熱門

相關新聞

即／時隔2個月　北韓朝日本海發射彈道飛彈

即／時隔2個月　北韓朝日本海發射彈道飛彈

南韓合參謀本部表示，北韓於當地時間8日上午8時過後向東海（日本海）發射了不明型號的彈道飛彈。

美中談判在即　川普：不會降低對中關稅

美中談判在即　川普：不會降低對中關稅

ATM撿到銀行卡　他猜2次破解密碼

ATM撿到銀行卡　他猜2次破解密碼

衛國戰爭勝利，中蘇終戰命運大不同

衛國戰爭勝利，中蘇終戰命運大不同

川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢

川普倒行逆施　將衝擊美中博弈的競爭態勢

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁習近平中國勝利日閱兵

讀者迴響

熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面