俄羅斯勝利日「停火3天」開始！　習近平將出席閱兵儀式

▲俄羅斯將於9日舉行勝利日閱兵活動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁上月宣布，從8日0時起至11日0時實施停火。停火期間正值俄羅斯勝利日閱兵活動，預計將有超過20位世界領袖出席，包含目前已飛抵莫斯科的中國國家主席習近平。

根據CNN、法新社報導，普丁上月單方面宣布，基於人道考量，自5月8日午夜至5月11日午夜，暫停在烏克蘭的所有軍事行動。然而，基輔方面當時拒絕了這項短期停火提議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛批普丁的宣布只是場「戲劇表演」，並重申烏方支持稍早美國提出的30天停火方案，但這項方案已遭俄國否決。

就在普丁下令的停火生效前幾個小時，莫斯科和基輔雙方還發動空襲，迫使俄國多座機場關閉，並造成烏克蘭至少2人死亡。克里姆林宮表示，俄軍將在假日期間遵守普丁的停火命令，但若烏方開火，俄方將「立刻」回應。

目前尚不清楚俄軍是否真的遵守了這項停火令，而普丁所選定的三天停火時間，正好與俄國的二戰勝利日紀念活動重疊。俄國勝利日的重頭戲包括紅場（Red Square）的閱兵儀式和普丁的公開致詞。

▲中國國家主席習近平抵達俄羅斯進行國是訪問。（圖／路透）



這場活動預計將有20位與俄羅斯關係友好的國家領導人出席，包括中國國家主席習近平。習近平將俄羅斯展開為期4天的國是訪問，並以「主賓」身分出席9日俄羅斯「勝利日」閱兵典禮。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們的軍方與特勤部門正採取一切必要措施，確保這場偉大勝利的慶典能在平靜、穩定及和平的氛圍中進行。」

佩斯科夫指出，為因應基輔的威脅，當局在閱兵前已切斷網路連線，呼籲莫斯科市民體諒，「我們必須考量到身處這個危險的鄰近地帶，只要貴賓們還在這裡，也就是到5月10日，我們都必須隨時準備應對各種限制。」