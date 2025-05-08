批國民黨製造外交災難　吳沛憶：粗暴言論絕不能代表台灣

▲民進黨立委吳沛憶 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫日前在中常會以前納粹領袖希特勒，類比總統賴清德，掀起各界討論，也引來德國在台協會直接點名譴責，應避免缺乏歷史敏感度的類比。對此，民進黨立委吳沛憶說，歐洲是台灣在民主、人權上的重要夥伴，在轉型正義上，德國也能給予台灣許多借鏡，「國民黨的粗暴言論絕不能代表台灣」，她會以共同的價值為基礎，持續推動台歐之間的友好往來。

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情」。對此，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 （National Socialism）的暴政相提並論；台灣的制度絕不應被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。

德國在台協會說，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

吳沛憶指出，德國明顯不認同用「希特勒」、「獨裁者」，來形容台灣現況，更不滿朱立倫與國民黨欠缺歷史感的任意挪用。這起事件包括歐盟、比利時、荷蘭、法國都在關注，已經驚動整個歐洲，但德國官方的勸告，朱立倫顯然聽不進去，面對外交爭議，朱立倫沒有謙卑，只有回嗆。

吳沛憶說，身為「台灣與歐洲議會友好協會」的會長，她非常遺憾台灣的最大在野黨主席，用毫無歷史常識的言論，帶頭破壞台歐關係。

「面對歷史，需要的是謙卑而不是消費。國民黨與朱立倫的言論，絕不能代表台灣」。吳沛憶說，歐洲是台灣在民主、人權上的重要夥伴，在轉型正義上，德國也能給予台灣許多借鏡，「國民黨的粗暴言論絕不能代表台灣。我會以共同的價值為基礎，持續推動台歐之間的友好往來」。

吳沛憶說，面對在野黨製造外交災難，外交部也不能沉默，必須嚴正聲明，捍衛台灣的民主、人權價值與國際形象。