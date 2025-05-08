公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

▲行政院會會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近期共諜案頻傳，行政院調整各行政單位的忠誠安全查核作業，上周院長卓榮泰已經聽取強化方案。行政院今（8日）舉行例行院會，法務部調查局副局長孫承一指出，會從範圍、內容、頻次三方向做調整，目前已差不多到成熟階段；人事行政總處副人事長懷敍則指出，新的查核辦法要會銜考試院，目前程序正在走，希望最遲不要超過2個禮拜完成。

調查局副局長孫承一說，目前涉及國家安全及重大國家利益的公務員特殊查核，是採取正面表列的方式，共有1328個職務需要特殊查核，「但有關健保署主秘（葉逢明）的案例，目前的確是沒有在範圍內」。但他說，根據特殊查核辦法，可由各單位經盤點後，認為涉國家安全或重大利益可以主動提列，把空缺補充下來。

▲法務部調查局副局長孫承一說明公務機關忠誠查核改進方案。（圖／記者陳家祥攝）

孫承一提到，針對最近的特殊查核的改進方案，在行政院政委馬永成的領導下，大家共同努力從3個領域做調整。第一，查核範圍，現在是1328個，的確有些職務不在查核範圍內，可是的確涉及到國家安全或重大利益，所以有增列，這是指各部會幕僚長以上的人員以及相關機要、聘僱人員，所以會增加1008位。

第二，查核內容，目前查核內容也有一些可能會影響到蠻深，比方財務狀況、親密互動狀況，這個領域也會納進去。第三，頻次，過往任用之前會查核一次，任用過程中就沒有進一步查核。

孫承一表示，會對三個領域做調整，第一是範圍、第二是內容、第三是頻次，目前的進度也差不多到達成熟的階段，行政流程完成後就可以很快速進行，有效彌補安全查核上的漏洞。

人事行政總處副人事長懷敍則說明，這個新的查核辦法要會銜考試院，目前程序正在走，希望最遲不要超過2個禮拜完成。至於媒體詢問要不要擴大到立委？他表示，因為目前特查辦法的對象是以行政機關公務人員體系為主，如果要擴大到民代或是民代助理，可能涉及到需要另外有法律基礎做處理，這可能是另外一個議題。

▼行政院人事行政總處副人事長懷敘回應忠誠查核是否擴及立委，這就是另一個議題了。（圖／翻攝行政院YT）