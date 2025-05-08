檢調明搜索黨中央？　朱立倫：鷹犬聽令獨裁者每天都想迫害在野

▲朱立倫出席國民黨母親節活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調近期偵查罷免立委死亡連署案，陸續搜查多個國民黨地方黨部，部分黨公職遭羈押禁見，更傳出檢調明日將搜索中央黨部。國民黨主席朱立倫今（8日）對此回應，鷹犬跟東廠秉持主子、秉持獨裁者的命令，每天都想要迫害在野黨，但事實是，多數民眾都認為司法不公，檢調辦藍不辦綠，民進黨繼續橫行下去一定會被民意反撲。

朱立倫今日出席國民黨的母親節慶祝活動。針對中選會主委李進勇作批評，國民黨是組織性的犯罪，朱立倫回嗆，作為一位中選會的主委預設立場，想入人於罪，李進勇已經沒有資格當中選會主委，已經變成民進黨的主委，「這樣的態度應該趕快下台，誰會相信中選會是一個公平公正的機關？」

對於德國在台協會點名批評，對其言論感到失望與憂心，朱立倫則說，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，是人類與大家共同譴責唾棄的；但不要忘了，民主政治也可能會產生法西斯，也會變成獨裁，這才是大家學到的歷史教訓。

朱立倫說，嚴正面對所有殘害民主，或是迫害在野黨、傷害人權的獨裁者，這是大家共同的目標，也是他的原意，講得非常清楚。國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，而是應該站在民主自由堅守的立場講話。