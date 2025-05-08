譴責國民黨不當援引納粹歷史　時力：別再用反智言論挑戰國際底線

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫7日批評，賴清德對在野黨的作為「是在做希特勒做的事情」，此舉引起德國在台協會不滿，並且發出聲明公開點名譴責朱立倫。對此，時代力量今（8日）表示，無知不是勇氣！請中國國民黨停止操弄納粹歷史悲劇，別再用反智言論，挑戰國際社會的底線，朱立倫的不當類比，就是蔑視轉型正義的延伸，凸顯了中國國民黨不願面對歷史，對民主價值缺乏真正的尊重與理解。

時代力量表示，昨晚，德國在台協會（German Institute Taipei） 用非常強烈的措詞，正式表達對中國國民黨主席朱立倫日前言論之深切失望與關切，指出其試圖將納粹政權犯下的罪行，與台灣當前政治局勢做不當類比，是極為錯誤且令人憂心的。

時代力量表示，這是近期以來，德國在台協會第二次針對中國國民黨不當援引納粹符號、歷史的強烈譴責。很遺憾的是，中國國民黨不但沒有學到教訓，反而把無知當勇氣，繼續利用台灣社會對歷史認識的模糊，操弄政治議題，踐踏歷史真相，完全不尊重納粹暴行下的受害者。

時代力量認為，他們必須指出，中國國民黨的失格言論，源自於對台灣轉型正義工程的抵制與蔑視。長期以來，中國國民黨歌頌兩蔣威權統治，從來沒有真正反省威權時期迫害人權的歷史，而是以迴避、扭曲歷史真相的方式，來回應台灣社會對於轉型正義追求真相、平撫傷痛、追究責任的要求。

時代力量批評，朱立倫主席的不當類比，就是這種蔑視轉型正義的延伸，凸顯了中國國民黨不願面對歷史，對民主價值缺乏真正的尊重與理解。

最後，時代力量呼籲，中國國民黨與朱立倫主席，立即停止操弄歷史悲劇與不當言論，誠實面對過去威權統治所犯下的罪行，積極參與台灣社會的轉型正義工程，別再用反歷史、反民主、反常識的反智言論，挑戰台灣乃至於國際社會的底線。

▼時代力量譴責國民黨與朱立倫主席。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）