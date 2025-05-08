目睹機車被女駕駛撞倒　騎士怒嗆：我砸妳車再道歉能接受嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿榮（化名）去年11月間看見自己的機車遭女駕駛撞倒，一氣之下竟手持安全帽作勢砸車，還嗆聲「如果我砸妳的車，再跟妳道歉，妳會接受嗎？」他甚至氣到反覆飆罵三字經，因而挨告。雖然阿榮矢口否認犯行，但台南地院法官並未採信他的說詞，日前仍依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿榮看到自己的機車被女駕駛撞倒，竟氣到當場持安全帽恐嚇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，女駕駛提到，當時她駕駛自用小貨車準備離開，沒有注意到停放在前方的機車，不小心發生碰撞，當下立刻表明願意賠償2000元或到機車行評估，但車主阿榮不同意，還手持安全帽作勢要砸她的車，並說「如果我砸妳的車，再跟妳道歉，妳會接受嗎？」她雖然很害怕，但還是一直道歉並提出賠償方式，可是阿榮還是不斷重複罵她三字經。

證人也表示，當時他在對面的廣場擺攤，有聽到小貨車撞倒機車的碰撞聲，女駕駛確實有下車道歉並表示願意賠償，阿榮則手持安全帽大聲咆哮並作勢追打，女駕駛就一邊後退一邊說要報警，他有聽到阿榮在言語中夾雜一些類似髒話的字眼。

阿榮到案之後雖然坦承有手持安全帽跟在女駕駛身後，也有說出三字經、「如果我砸妳的車，再跟妳道歉，妳會接受嗎」等話，但否認恐嚇，「我沒有拿安全帽作勢砸車或攻擊女駕駛，我只是將安全帽拿在手上，沒有恐嚇及侮辱的意思。」

但台南地院法官認為，阿榮不認識女駕駛，僅認識證人，證人跟阿榮沒有任何糾紛，此案中，女駕駛沒有憑空誣陷陌生人的誘因，證人更沒有必要配合女駕駛誣指阿榮，所以認定女駕駛與證人的證述內容均可採信。

法官接著指出，阿榮在事發當下語氣激烈，說出來的話並非單純的調侃或開玩笑，加上他的體型較為高大，又拿著可作為攻擊工具的安全帽，種種言行確實會讓女駕駛心生畏懼。

法官表示，阿榮曾因公共危險案件被法院判刑確定，卻還是未能戒慎行事，僅因機車被撞倒，就心生不滿在公共空間恐嚇女駕駛，顯然欠缺自制能力，考量到他犯後矢口否認犯行的態度，難認有悔悟之心，最終沒有採信他的說詞，並依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。