分手心情差「搬9塊水泥放鐵軌」　他還站旁邊等著看！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子因與女友分手心情不佳，竟在今年1月1日下午1點半闖進鐵路軌道，徒手將9塊水泥放在鐵軌上，自己則站在旁邊觀望，幸好列車司機員機警發現立刻做出應對處理，才沒有釀成出軌事故。台南地院法官日前審理此案，並依犯傾覆現有人所在之火車未遂罪，判處黃男有期徒刑2年10個月。

▲黃男在鐵軌上放置7片水泥蓋板、2座水泥凹槽座。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男因為與女友分手心情不佳，加上覺得好玩，竟在今年1月1日下午1點半左右闖入台南市後壁至新營站之間的鐵路軌道，徒手將7片水泥蓋板、2座水泥凹槽座搬到317.2公里處東正線的單側軌道上，他自己甚至還留在現場觀望。

當時南下3201次區間車正好即將行經該路線，司機員機警發現異狀，立刻減速，但列車還是來不及完全停下，當場撞擊、輾過水泥蓋板及水泥凹槽座，導致列車主排障器及副排障器受損，幸好該起事故並未造成列車翻覆。

台南地院法官認為，黃男只是因為自己心情不佳，就選擇在元旦假日、火車乘客眾多的時刻，在鐵軌上放置水泥，導致列車受損，若列車因此翻覆，恐怕會造成乘客傷亡，他的行為對社會公共安全危害重大，考量到他已經坦承犯行，並且有意賠償台鐵損失（但台鐵無意追償），最終依犯傾覆現有人所在之火車未遂罪，判處他有期徒刑2年10個月，全案仍可上訴。