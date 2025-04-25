行人過馬路沒走斑馬線　被警攔查怒嗆「白目」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年6月間因違規穿越馬路，被警員攔查，他心生不滿，竟當街辱罵「lān-muā」、「白目」，結果反而害自己吃上官司。雖然阿輝辯稱是因為遭到警員刁難才會說氣話，但並未獲得台南地院法官採信，日前仍被依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日。

▲阿輝違規穿越馬路被警員攔查，竟當場出言辱罵。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，阿輝去年6月間行經台南市安平區慶平路與安億路的交岔路口，因未依標線穿越馬路，被警員攔查，他竟心生不滿，當場在路邊辱罵警員「lān-muā（台語，膦蔓）」、「白目」。

阿輝到案之後矢口否認犯行，他強調，不記得當時穿越馬路有無走斑馬線，因為現場很熱鬧，沒有聽到警員的聲音，他自認沒有違規，也願意配合調查，卻遭到警員刁難，一氣之下才會說出那些話。

但台南地院法官認為，阿輝的犯罪事實有警員職務報告、密錄器譯文及影像截圖、檢方勘驗筆錄等證據為證；此外，經查詢教育部台灣閩南語常用詞辭典網頁，「lān-muā」是用以形容他人厚顏無恥、流氓、不要臉的樣子，「白目」則用以形容他人不識相、不知好歹，確實都是負面的貶抑用語，屬於貶低個人社會評價、人格尊嚴的侮辱性言語。

法官表示，阿輝僅因細故心生不滿，一時衝動竟當街辱罵警員，行為確實不應該，考量到他犯後否認犯行，至今仍未與警員達成和解或調解，最終依公然侮辱罪，判處他罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。