潛入國小偷拍女童如廁8次　惡男「獲判無罪」原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

施姓男子前年7月間被抓包8次潛入某國小的廁所偷拍女童上廁所，訊後被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。但台南地院法官認為，施男的偷拍行為不符合「性剝削」要件，最終因證據不足，裁定施男無罪。

▲施男潛入小學廁所偷拍8次被抓包，案件進入法院審理程序，他卻被諭知無罪。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，施男2023年7月間騎車前往某國小，並站在校園附近觀察，若有學童去上廁所，他便拿著手機潛入廁所偷拍，前後一共潛入廁所8次，也確實拍到受害者上廁所時露出私密部位的影像；後來其中一名受害者發現異狀，立刻報警處理，才將施男逮住，檢方訊後則依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第3項之以其他違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪嫌，將他起訴。

然而，台南地院法官認為，施男的偷拍行為固然可能符合一般所指的「猥褻」定義，侵害到受害者的隱私秘密權，但受害者並非是在性活動中受到性剝削，進而遭侵害性隱私，也就是說，施男的行為僅構成《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第315條之1第2款之成年人故意對少年犯無故竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，然而，這屬於告訴乃論之罪，本案卻沒有任何受害者對此提出告訴。

法官表示，檢方所提出的證據，尚不足以證明施男有涉犯「《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第3項之以其他違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪嫌」的犯行，加上缺乏其他具體事證佐證，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。

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