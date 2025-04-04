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社會 社會焦點 保障人權

母被迫下海養大2女兒　失職父「年收百元」回頭要錢慘被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）無工作、無存款，年收入僅100元，因此提告希望2名女兒每個月各給付1萬元供他生活，直到死亡；但2名女兒控訴，父親從未照顧過她們，是母親被迫下海將2人扶養長大。台南地院法官日前審理之後，不僅裁定駁回阿忠的告訴，還同意免除女兒們對父親的扶養義務。

▲▼哭泣,受害者,女,家暴,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女兒們控訴父親從未盡到扶養義務。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿忠在判決書中主張，他因為沒有工作，沒有收入也沒有存款，112年度所得收入僅有100元，已經達到不能維持生活的程度，因此希望2名女兒每個月各給付1萬元供他生活，直到他死亡為止。

但2名女兒表示，雙親在她們很小的時候就離婚了，父親對她們完全不聞不問，沒有盡到任何一點養育及教養責任，因為家中生活困苦，母親被迫下海賺錢扶養她們，如今姊妹倆已經各自成家，無力扶養僅有「血緣」關係的父親，所以希望法官能同意免除她們對父親的扶養義務。

台南地院法官經調查後確認，阿忠過去確實沒有提供2名女兒扶養費，離婚之後也沒有與她們聯繫過，如今2名女兒已經各自成家，皆需要負擔家計，還要扶養母親，已經沒有餘力支付阿忠生活所需的相關費用。

法官表示，阿忠無正當理由未盡到對女兒的扶養義務，且情節達到重大程度，現在他請求女兒給付扶養費，顯然為無理由，應予駁回；另外，女兒請求免除對父親的扶養義務，與民法第1118條之1第2項的規定相符，最終裁定准許，全案仍可抗告。

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