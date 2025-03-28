駕駛左轉撞傷行人喊「有看到就會停」　法官打臉：根本沒減速

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）去年10月間開車行經台南市仁德區一處路口，因未禮讓行人發生碰撞，導致行人摔倒受傷。雖然阿榮堅稱沒有看到行人走在斑馬線上，但台南地院法官檢視路口監視器畫面，發現當時前方視野清晰，他左轉時卻完全沒有減速，導致事故發生，最終未採信他的說詞，並依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿榮聲稱沒看到行人正在過馬路，但被路口監視器畫面打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年10月間開車行經台南市仁德區保仁路與大同路3段路口，當時正好有一名行人走在行人穿越道上，他卻沒有暫停禮讓，反而貿然左轉，導致行人閃避不及遭撞倒，受到左側手肘擦挫傷及左側髖部挫傷等傷害。

阿榮到案之後辯稱，當時他要左轉，看到前方有一台車先經過，那時候他行駛在內線車道，沒看到行人走在斑馬線上，如果有看到就會停車，這才在轉彎過程中不慎發生擦撞，導致行人摔倒在地，他當時真的沒注意到有行人。

不過，台南地院法官檢視路口監視器畫面截圖等證據，發現當時阿榮的前方根本沒有車子，左轉時也完全沒減速及停車禮讓行人，他的說詞顯然與監視器畫面不相符，考量到他雖然已經坦承過失傷害犯行，卻企圖設詞狡辯以減輕責任，至今仍未與受傷的行人達成和解，犯後態度不佳，最終依汽車駕駛人不依規定禮讓行人優先通行而犯過失傷害罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。