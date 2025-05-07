川普「收購格陵蘭島」玩真的！　華郵：下令情蒐單位加強監視

▲美國總統川普據傳下令要求情報單位加強對格陵蘭島的情蒐。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導



美國總統川普對格陵蘭島虎視眈眈，如今更傳出，美國當局近期已下令加強針對格陵蘭的情蒐。川普有意收購格陵蘭島的舉動已引發多方關注，如今更將美國情報機構納入調查行動，一再顯示，川普在收購格陵蘭島一事是認真的。

根據《華爾街日報》報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）上周向多家情報機構發布「情蒐重點通知」，要求調查格陵蘭的獨立運動，以及當地民眾對美國在島上開採資源的態度。

這份機密通知指示情報機構利用衛星監控、通訊攔截及地面間諜等各種工具，尋找格陵蘭及丹麥境內支持美國目標的人員。此舉被視為川普政府實現收購格陵蘭計畫的初步具體行動之一。在此之前，川普已經多次對外表達有意收購格陵蘭的意願。

消息指出，這項指令已傳達至中央情報局（CIA）、國防情報局（DIA）及國家安全局（NSA）等機構，顯示川普政府對掌控格陵蘭的高度重視與決心。格陵蘭目前屬於丹麥王國的一部分，而丹麥是北大西洋公約組織（NATO）成員國，也是美國的盟友。

美國國家安全會議（NSC）發言人修伊特（James Hewitt）表示，白宮不會對情報相關問題置評，但他強調，「總統已清楚表達，美國非常關注格陵蘭及北極地區的安全問題。」

美國國家情報總監加巴德則批評《華爾街日報》洩露機密資訊，指控其破壞總統立場並損害國家安全。他在聲明中表示，「這些行為不僅違法，還危及我們的民主與國家安全。」

丹麥駐美大使館拒絕對此做出評論，格陵蘭總理則未作出回應。

川普對格陵蘭的興趣由來已久，早在第一任期便多次提及收購該島的計畫。3月，他在國會演說中直言，「格陵蘭對國家安全至關重要，我們將採取一切必要手段取得它。」

川普政府官員包括副總統范斯（JD Vance）、國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及能源部長萊特（Chris Wright）都曾於3月底造訪格陵蘭，此舉引發丹麥及當地居民的不滿。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）直言，「川普總統是認真的，他真的想要格陵蘭。」

川普甚至還在被美國國家廣播公司（NBC）詢問是否考慮以武力奪取格陵蘭時，回應稱，「我不排除任何選項。我們需要格陵蘭來維護國際安全，我們會照顧當地居民，但我們必須得到這片土地。」

格陵蘭位於北極圈內，人口僅約5萬6000人，面積達217萬平方公里，是全球最大島嶼。該地擁有豐富的稀土礦藏及尚未開發的石油和天然氣資源，對美國具有重要戰略價值。