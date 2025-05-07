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拜登批川普向普丁讓步又到處放砲：哪個總統這樣說話

拜登在卸任後首度接受訪問。（翻攝自X@JoeBiden）

▲拜登在卸任後首度接受訪問。（圖／翻攝自X@JoeBiden）

圖文／鏡週刊

美國前總統拜登在離開白宮後，首度接受訪問，他在《BBC》的獨家專訪中，透露川普政府對烏克蘭施壓，要求烏克蘭將部分土地讓給俄羅斯，是「現代版的綏靖主義」，拜登也批評川普對盟國的態度，包含想奪回巴拿馬運河、買下格陵蘭島、把加拿大變成美國第51州等言論，拜登指出：「哪個總統會這樣說話？我們代表的是自由、民主、機會，而不是掠奪。」

在節目中，拜登談到自己在任時對烏克蘭的支持，在3年的戰爭期間，他逐漸放寬美國武器使用政策限制，讓烏克蘭不僅能抵抗俄羅斯入侵，還有機會打贏這場戰爭。拜登表示，當時美國給了烏克蘭維護自身獨立所需的一切，並且做好準備若普丁再度出手，烏克蘭能做出更強烈的反擊。

拜登對川普政府提出的烏克蘭應讓出部分領土以換取和平的說法表達不滿。拜登指出，自己無法理解「怎麼會認為讓一個獨裁者、一個惡棍，任意奪取不屬於他的大片土地，好像這樣就能滿足他。」他也擔心，如果烏克蘭最終失去土地，一些與俄羅斯相連的北約國家可能也會「選擇向普丁妥協」，歐洲可能也會對美國失去信心，歐洲領袖們會陸續開始懷疑：「我還能依賴美國嗎？他們還會在嗎？」

川普一直以來都反對美國繼續提供烏克蘭拜登執政時的軍援規模，今年2月，川普與副總統范斯在白宮也曾公開指責澤倫斯基，要求烏克蘭應該對美國的援助表達更多感激，拜登批評那樣的說法與美國的格調不符。拜登表示，「同盟關係是力量的來源，是有好處的……整體上還能幫我們省錢。」

當被問到川普上任後100天的政績，拜登強調自己離任時，美國的經濟正在成長，股市表現也相當亮眼，對全球貿易的影響力也不斷擴大，對川普慶祝就任百日，並宣稱正帶領世界與美國重新調整關係、重塑貿易、打擊非法移民，並提高政府效率。拜登僅回應：「這留給歷史來評價。我沒看到什麼值得慶祝的。」


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