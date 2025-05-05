大票瘋搶換日幣！旅日達人見「電梯向下時」驚：小心空手接刀

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

隨著台幣猛烈升值，今（5）日台銀即期賣匯一度見到0.2075元，讓常往返日本的旅人嗨翻。不過前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧也在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提醒，這時候換匯最忌「空手接刀」，提醒大家務必冷靜，分批進場才是上策。

林氏璧在貼文中表示，「一開盤日幣繼續跳水，因為台幣升值太猛」，並驚呼「真的見到0.20開頭了，台銀現在即期賣匯是0.2075」，還幽默問粉絲，「幾碗拉麵你們自己算，會見到0.1字頭嗎@@？」

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雖然匯價下殺令人心動，但他也語重心長指出，每當這種日幣「電梯向下」的時候，都要小心別衝動行事。他提供了7個換匯原則，提醒有日本消費需求的朋友們謹慎操作：

1.申請一個外幣帳戶

2.保存一部分的旅遊基金

3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換

4.分批換入，是避險的重要方式

5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測

6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇

7.準備多種支付方式分散風險

林氏璧強調，除非自己是央行或日本銀行總裁，否則不可能準確掌握日圓走勢。他自己就會準備現金、雙幣卡、信用卡等多種工具應變，「這樣無論怎麼變，都有最好的支付方式可選。」他也在留言處直呼，「不要問我會不會到0.1字頭，這個問題和今年7月5日會不會發生大海嘯一樣，我都不會啦！」