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大陸 大陸焦點 特派現場

曾涉賭球案再出發！趙心童奪世界斯諾克冠軍　業餘身份連9勝登頂

記者魏有德／綜合報導

大陸28歲撞球好手趙心童今（6）日凌晨於2025年斯諾克世錦賽以18比12擊敗威爾斯名將威廉斯拿下冠軍，成為中國乃至於亞洲選手，首次在象徵職業斯諾克最高榮譽的賽事拿下冠軍殊榮的第一人，值得注意的是，趙心童是以業餘選手身份持外卡參賽，一路從資格賽到正賽拿下連9勝，締造該賽事的歷史紀錄。

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博，下同）

《新京報》報導，這是一場酣暢淋漓的勝利，這是一次偉大的世錦賽之旅，趙心童賽後激動地表示，「真的不敢相信自己做到了，謝謝大家，今晚我太緊張了，馬克（威廉斯）依然是頂尖高手，給了我很大的壓力，他絕對是最優秀的選手，現在我一點都不累，今晚得好好喝一杯去慶祝慶祝。」

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

趙心童在2023年曾捲入涉及全球的斯諾克賭球案，當時，他被處以20個月的禁賽，直至2024年9月才解禁，之後僅能以業餘球員身份出賽。他在2024年12月於奧地利公開賽中奪冠，拿下本屆世錦賽資格賽外卡，也開啟這段世錦賽逆襲之旅。

▲28歲趙心童持外卡連9勝，逆襲奪下斯諾克世錦賽冠軍。（圖／翻攝微博）

這場「天王山之戰」是世錦賽決賽有史以來年齡差最大的一次，50歲的威廉斯對上28歲的趙心童，就連斯諾克金童奧沙利文都在決賽前透露，「如果趙心童奪冠，對於他個人、中國斯諾克的發展甚至整個斯諾克運動都是一件好事。」

奪冠後，趙心童興奮邀請女友及母親一同站上頒獎台，分享這份喜悅，他也以首名中國選手奪下世錦賽冠軍的身份，載入史冊。

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