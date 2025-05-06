通訊恐怖中斷90秒！美塔台人員「創傷休假」　上百航班取消

▲紐華克機場是紐約與紐澤西的交通樞紐。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州「紐華克自由國際機場」（Newark Liberty International Airport）上周發生驚險意外，由於設備問題，塔台人員竟與飛機徹底失聯90秒，導致班機延誤。事件過後，5名塔台人員依法申請「創傷假」，進一步導致該機場更多航班延誤或取消。

CNN引述國家空中交通管制員協會（NATCA）聲明指出，4月28日，負責協調紐華克機場的塔台人員「暫時與他們控制的飛機失去雷達通訊，無法看到、聽到他們，或者與他們對話。」一名消息人士向《紐約郵報》透露，這起事件可能肇因於一條燒焦的銅線，也引發一系列班機延誤，甚至取消。

不過，斷訊故障排除之後，紐華克機場的交通混亂情況卻仍持續至今。根據航班追蹤網站FlightAware數據，光是5日就有160個航班被取消、375個航班延誤。

根據美國聯邦航空總署（FAA）說法，4月28日的斷訊事件後，至少5名塔台人員依法申請長達45天的「創傷假」，以利從「最近多次（通訊）中斷的壓力中恢復」。FAA塔台人員申請「創傷假」的法源依據是《聯邦僱員賠償法》，旨在讓因公遭遇「創傷性傷害」的聯邦僱員，透過休假恢復，同時能夠獲取100%薪資。

FAA坦承，「過時的空中交通控制系統正在影響員工」，該機構正在更新自動化系統，並且努力培訓更多塔台人員，「由於這是一項高度專業化的職業，儘管我們無法迅速取代他們，但將繼續培訓塔台人員，這些人最終將被分配到這一塊繁忙的空域。」