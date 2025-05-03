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越捷「7700」代碼緊急降落小港原因曝　玻璃遭撞擊「驚見裂痕」

▲▼ 越捷航空VJ881航班轉降小港機場。（圖／趙先生提供）

▲越捷航空VJ881航班轉降小港機場。（圖／趙先生提供）

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

今（3）日上午，目的地為越南峴港的越捷航空VJ881航班，驚傳於飛行途中發生緊急狀況。該機應答機訊號突現「7700」代碼，顯示航空器遭遇緊急狀況，隨後於上午8時17分緊急降落於高雄小港機場。所幸，機上共計228名旅客及機組人員全數平安，而現在緊急情況原因曝光。

針對此一突發事件，越捷航空透過其在台總代理發布聲明指出，初步研判事故原因為班機在空中巡航期間，機艙玻璃疑似遭受不明外來物體撞擊，導致產生裂痕。基於最高安全考量，機長依循標準作業程序，果斷決定就近轉降高雄小港機場。該架越捷航空VJ881班機於上午7時53分向塔台提出降落需求，並於上午8時17分順利降落。機場方面隨即啟動相關應變機制，確保航空器安全降落及後續處置。

據了解，該航班載有228名旅客。事發後，越捷航空緊急展開旅客安置作業。目前已安排部分旅客轉乘其他航班，分別前往越南河內及胡志明市。另有約莫70名旅客暫時滯留高雄，航空公司已妥善安排住宿事宜，並承諾將於明（週日）安排航班，盡速將其送抵原定目的地峴港。

然而，究竟是何種外來物體能在高空中擊中客機艙體，其原因仍是一個謎團，引發外界對於飛航安全的關注。航空專家指出，高空飛行器遭遇外物撞擊事件，可能原因包括飛鳥撞擊、空中碎片，甚至不排除人為因素。目前，越捷航空及相關航空安全單位已介入調查，期能儘速釐清事件真相。
 

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