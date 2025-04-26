漫畫預言「日本7月大地震」影響航班！　日政府急闢謠

▲2024年1月日本石川縣能登地震，規模達7.6。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

近期有關「日本今年夏天恐發生大地震與大海嘯」的流言在香港網路社群瘋傳，甚至影響到航班安排。香港大灣區航空宣布，將從5月起減少部分香港飛日本航線班次，原因就是受這波「預言」謠言衝擊，導致訂票率大幅下滑。不過，日本官方與多位學者已出面澄清，強調現有科學技術無法精準預測地震發生的時間與地點，呼籲民眾勿輕信不實訊息。

綜合日媒報導，大灣區航空表示，受到一部號稱預言大地震的漫畫《我所看見的未來完全版》在香港流傳影響，原本預計春季航班的訂位量比預期少了約3成，部分民眾信以為真，選擇退票或暫緩計畫。

《我所看見的未來完全版》是漫畫家龍樹的作品，該書曾因疑似預言2011年311東日本大地震而聲名大噪，如今再度被搬上檯面，宣稱「2025年7月日本將爆發大災難」。

受流言影響，大灣區航空決定自5月13日至10月25日，香港至仙台的班次將由每週4班縮減為3班，香港飛德島航線也從每週3班減為2班。日本支社長伊藤弘輝坦言，2月春季航班的預訂人數已出現明顯下滑，預計7月前訂票狀況恐怕更加低迷，「為維持航線，才提前決定減班。」

不過，該公司表示，成田與關西航線目前未有減班計畫，而日本航空（JAL）、全日空（ANA）、香港國泰航空等其他航空公司，也尚未受到類似影響。

事實上，這波「地震預言」不僅擾亂航班，也波及日本觀光。

日本政府觀光局（JNTO）指出，已接獲中國、香港、台灣辦公室回報，當地確實有「日本即將發生地震」的傳聞，部分旅客甚至因此取消赴日行程，目前正積極掌握相關資訊。

香港媒體進一步揭露，這股恐慌情緒還受到當地風水師言論推波助瀾，聲稱「日本在6至8月地震風險升高」。此外，日本政府3月公佈「南海海槽特大地震」最壞情境模擬，若規模達9級，罹難人數可能高達近30萬人，也間接加深了外界的不安。

面對謠言發酵，日本政府及地方首長紛紛闢謠。德島縣知事後藤田正純17日與大灣區航空高層會面後表示，「災害有可能發生在世界各地，日本做好萬全準備，不只會保護國民，也會守護來日旅客的安全。」宮城縣知事村井嘉浩23日則嚴正指出，「社群媒體上缺乏科學根據的謠言嚴重影響觀光，實屬重大問題。」

日本氣象廳也在官網重申，「一般來說，若有人聲稱能明確預測地震時間與地點，多屬謠言。」內閣府防災官X帳號24日則再次提醒，目前科技無法預測地震具體時間與地點，請大家平時就做好防災準備，包括確認避難場所、固定家具及規劃逃生路線等。

日本大學災害情報學教授中森廣道表示，他向指導的6名中國留學生了解，全數都聽過或在網路上看過「7月5日日本會發生地震」的說法。他分析，因日本本就是地震多發區，民眾心中存在一定程度的不安，這讓謠言更容易快速擴散。

中森也強調，社群媒體的傳播力驚人，流言一旦擴散開來，很容易出現「追加證據」，讓人誤以為有名占卜師或預言家也提出過類似說法，「必須盡早闢謠，以免流言繼續發酵。」