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西葡停電「機場癱瘓」破百航班停飛！　籲旅客不要直接去機場

▲▼西班牙、葡萄牙大停電，里斯本機場遭癱瘓，大批旅客卡在機場。（圖／路透）

▲西班牙、葡萄牙大停電，里斯本機場遭癱瘓，大批旅客因航班取消被卡在機場。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

西班牙和葡萄牙28日爆發大規模停電，數百萬人頓時陷入黑暗，其中瓦倫西亞和巴塞隆納全城停電，一片混亂。西班牙全國鐵路網也全面癱瘓。葡萄牙波多機場、法魯機場雖已緊急啟動備用發電機，但里斯本機場直接關閉，許多班機被取消或改飛其他機場，葡萄牙航空也呼籲旅客暫時不要前往機場。

根據航班數據公司Cirium，自大停電後，葡萄牙各機場目前已取消96個航班，其中里斯本影響最嚴重，取消率高達29.63%。有9班從英國飛往葡萄牙的航班也取消。葡萄牙航空呼籲乘客暫時不要前往機場，聲明中指出，因為受到停電影響，機場運作極度受限。

Cirium統計，西班牙已有45個出發航班取消，其中巴塞隆納和馬德里影響最大，分別有2.98%與2.56%的航班被取消。西班牙伏林航空與西班牙國家航空則發表聲明稱，目前情況較其他公司樂觀，但仍在努力降低停電影響。西班牙國家航空強調，該航空的系統在大規模停電下仍以100%的效率在運作。

根據當地媒體報導，西班牙各城市的鐵路網陷入癱瘓，且有許多乘客因為地鐵站停電、火車停運，只能沿著軌道走回車站疏散。

不僅如此，這場停電的影響範圍已經超過西班牙和葡萄牙，法國部分地區已確定出現斷電情況。根據最新消息，比利時也開始出現小規模停電。

目前停電原因尚未釐清，西班牙政府表示，正在全力調查。而葡萄牙電力公司REN則指出，法國西南部阿拉里克山區的大火導致一條高壓電纜受損，可能就是停電主因之一。

西班牙電網營運商表示，這次停電是「非常罕見且異常」，預估需要6到10小時才能修復。葡萄牙波多機場、法魯機場雖然第一時間啟動緊急發電機，但里斯本機場受到嚴重影響，只能暫時關閉。

 
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