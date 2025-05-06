日18歲嫩妻「分居尪」偷藏14歲少女！　她秒報警：誘拐未成年

▲日本一名已婚男子趁著跟妻子分居，誘拐未成年少女到家中，因此被逮。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣橫濱市日前爆出一起未成年少女遭誘拐事件，一名18歲女子日前造訪分居丈夫的家中，竟發現有一名從未見過的陌生少女，驚覺有異後立刻報警。而警方到場後隨即依誘拐未成年逮捕男嫌。

根據《朝日電視台》報導，這起未成年誘拐案是由嫌犯的18歲妻子親自報案揭發。該名女子與21歲丈夫渡邊彪雅分居，5日晚間她獨自前往丈夫的住家，沒想到卻在此見到丈夫與另一名陌生女子。

由於該名女子看起來太過年幼，她驚覺有異，立即報警稱，「我來到分居中的丈夫家中，沒想到竟然有一名女子。」

警方趕抵現場後，當場逮捕自稱是公司職員的21男子渡邊彪雅，並指控其涉嫌誘拐未成年少女。經過調查確認，該名女子年僅14歲，還在就讀國中3年級，來自埼玉縣越谷市。兩人是透過社群軟體的通話App認識，並非原本就認識。

根據調查，少女4日晚上與其他同齡人在軟體上進行群組語音聊天時，嫌犯突然加入對話，隨後以一句「妳在哪？來我家吧」邀約少女前往自己位在橫濱的住處過夜。

對此，嫌犯渡邊坦承自己讓少女留宿，但聲稱並不知道對方的確切年齡，否認誘拐未成年。