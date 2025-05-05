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2024-25年PLG職業籃球聯盟　桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰

▲2024-25年PLG職業籃球聯盟，桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰

▲桃園副市長王明鉅(中)到場支持在地的桃園璞園領航猿籃球隊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024-25年PLG職業籃球聯盟」總冠軍賽5日在「桃園璞園領航猿」主場桃園市立綜合體育館(桃園巨蛋) 正式開打，對戰季後賽首輪獲勝的臺北富邦勇士，桃園副市長王明鉅特別到場支持桃園在地球隊，期球隊能發揮「It’s our sky這橘我的」無所畏懼的精神，並秉持「Never give up」永不放棄的信念，全力以赴把總冠軍留在桃園。

市府體育局表示，職業籃球運動近年蓬勃發展，桃園擁有「桃園璞園領航猿」與「桃園台啤永豐雲豹」兩支職籃強隊，該局積極促成職籃球隊使用桃園巨蛋作為主場，並由兩球團整合硬體資源，共同打造主場氛圍，進場觀賽的球迷人數也不斷增加，市府特別感謝球團積極落實職業籃球隊在地化發展，期努力打造桃園成為籃球王國。

▲2024-25年PLG職業籃球聯盟，桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰

▲2024-25年PLG職業籃球聯盟，桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰。（圖／市府提供）

此外，領航猿球隊在例行賽及總冠軍賽期間也推出「市民航線」，桃園市民憑證免費進場看球，以及桃園市民卡購票優惠等活動回饋在地球迷。市府體育局近年積極推動國民運動中心等各項體育建設，提供市民及學生優質的籃球運動環境；本市也擁有各級籃球發展學校，未來市府也將深化與職業籃球隊的連結，導入職籃球隊的豐富資源，辦理籃球教學訓練等活動，帶動桃園基層籃球的發展。

「桃園璞園領航猿」總冠軍賽主場賽事將在桃園巨蛋迎戰臺北富邦勇士，兩隊主力球員的對決勢必精彩可期，總冠軍賽門票在7-11 ibon售票系統開賣，球團更準備應猿T恤等入場贈品，邀請球迷朋友們以實際行動購票進場「支猿收贏」，一起為在地球隊加油，往總冠軍之路邁進！

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