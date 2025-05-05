水杯20年都沒洗！她幫洗「婆婆生病了」超級怒　萬人傻：不該碰

▲婆婆陳年污垢水杯。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）



網搜小組／劉維榛報導

20年沒洗過！一名人妻透露，勞動節回婆家吃飯，意外發現長輩水杯內壁滿是陳年黑垢，於是她熱心幫清洗，未料婆婆來抱怨她生病了。不僅如此，婆婆更氣炸強調，「水杯是有很多的益生菌」，不滿全被消滅掉，讓原PO傻眼至極。文章曝光後，有苦主也+1直呼，也是幫公公洗乾淨，卻被嗆聲「喝水味道不一樣了！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，最近回婆家吃飯時，無意間發現婆婆每天喝水用的杯子「太髒了」，裡面都是陳年污漬，看不下去的原PO拿去洗乾淨。

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事後，婆婆來告知她生病了，強調那水杯已20年沒有洗過，裡有很多「益生菌」，如今氣得大罵原PO把她的益生菌給消滅掉了。

文章引來萬人看傻，「跟我媽一樣，很恐怖」、「我家媽寶水杯比這還髒一倍，當然一天到晚拉肚也是媽寶專長」、「我看到了什麼」、「養了20年的杯」、「無知的人最可怕」、「是『易』生菌吧」、「像媽媽洗了兒時的小被一樣，原味已經不在了」、「我公公杯子也是這樣！衛生習慣也很差，然後常不吃正餐，零食狂吃當一餐，結果身體非常的健康」、「我同事的比這黑1000倍，從前公司用到現在都沒洗過，難怪整天腸子塞住，對方還很得意的說：我是在養杯」。

不少人也好心勸說，原PO還是別多管閒事，「為什麼要讓這些益生菌髒了自己的手呢」、「婆婆東西不要碰」、「其實就像長年不洗澡的人，沒毛沒病，但洗完澡就立刻生病，這真的也令人百思不解」、「真的婆婆東西不要踫」、「這個我絕對不會幫她洗，我會當做沒看到」、「那是她的自由，不該干涉太多」。

留言串中，也有苦主遇過類似經驗，「這事...我認真遇過！也是洗水杯，結果公公說我洗完害他喝水的味道不一樣了，我真的滿頭問號」。