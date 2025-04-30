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大陸 大陸焦點 特派現場

3小時喝8杯水！女子「水中毒進ICU」　醫提醒：嚴重恐死亡

▲女子3小時內，喝8杯水。（示意圖，與本文當事人無關／Unsplash）

▲女子3小時內，喝8杯水。（示意圖，與本文當事人無關／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸廣東一名50歲的女子日前因看到一影片稱「每天喝10杯水能改善胸悶氣短等不適」，她覺得自己平時也有類似的症狀，於是在3小時內，喝了8杯水。不久後，她因此倒地昏迷、雙手抽搐。家人發現後緊急將她送醫，竟因水中毒住進ICU。

據《廣東廣電台》報導，醫師表示，經檢查，女子血液中的鈉只有125mmol/L(正常值137至147mmol/L)，結合病史，臨床診斷為水中毒。所幸，經過ICU醫護人員的積極治療，女子已痊癒出院。

女子因水中毒，住進重症加護病房。（圖／CFP）

▲女子因水中毒，住進重症加護病房。（圖／CFP）

ICU副主任醫師吳雲龍表示，「日常喝水要科學，每天要確保足夠的飲水量，成年男性每天應喝約1700毫升的水，成年女性每天則應喝約1500毫升，尤其在高溫環境或劇烈活動後，更要及時補充流失的水分。」

吳醫師提醒，短時間內，過量飲水超出腎臟排泄能力（成人每小時排水上限約700毫升），導致血液鈉離子被稀釋，細胞外液滲透壓下降，水從低滲透壓的細胞外液，流向高滲透壓的細胞內液，恐引發腦細胞水腫，嚴重時出現抽搐、昏迷甚至腦疝。

吳醫師還指出，血鈉濃度低於120mmol/L可導致腦水腫，若48小時內低於108mmol/L，可能造成永久性神經損傷或死亡。

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