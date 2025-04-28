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「媳婦見5規矩」拒絕同住　婆婆霸氣反擊：房不留給兒！全場拍手

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲婆婆列5條件才能婆媳同住。（圖／CFP視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

「不要再吵我兒子把房子過戶好嗎？」一名長輩立下規矩，媳婦若婚後要同住，必須遵守5大條件，結果被對方拒絕，因此她願意給一筆錢讓兒媳出去買房。長輩還強調，他們皆已退休不需靠兒子養，未來也不會留房子，將把財產全數捐出。此番霸氣發言掀起網友讚爆，「有底氣的婆婆！」

一名即將當婆婆的網友在臉書《靠北婚姻》表示，她與老公並不希望婆媳同住屋簷下，但兒子與女友婚後卻想住進來，於是她把醜話先講清楚，列了5個共同生活的條件，結果未來媳婦卻不接受。

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首先，家裡不准養毛小孩，因為兩老都對寵物過敏；洗澡完要把浴室拖乾；身為家庭成員都要分擔家事；不勉強未來媳婦下廚，但烹煮完，立刻要把廚房清理乾淨；最後別當長輩是傭人，「要我幫忙顧小孩，就不要意見一堆，有本事自己照顧，或者請用保母價錢請我，我就聽你們的話照顧小孩」。

對於上述要求，未來媳婦不能接受也沒關係，原PO更霸氣直呼，可以給一筆錢讓他們去買房，讓雙方保持適當距離，才能長久和平共處。

事實上，原PO自曝夫妻倆就住在台北信義區，且皆是公務員退休並不需兒子撫養，同時她還明確表明，未來不會將房產留給兒子，等到一定的年紀就會把房子賣掉並將財產全數捐出，最後更隔空向未來媳婦喊話「不要再吵我兒子把房子過戶好嗎？」

底下網友紛紛點頭支持，「5個條件都不需要，請自立門戶」、「很好了，開的條件合理，還一筆錢給買房子出去住欸，有多少人是搬出去沒有金援的」、「只有我覺得那媳婦是為了信義區的那間老公寓才嫁的嗎」、「分開住，又是一個想白拿白吃住的媳婦」、「有底氣的婆婆支持妳」、「不被親情勒索很棒」、「讚！明智之舉」、「有底線又不強迫別人接受」。

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