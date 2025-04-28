婆婆包水電！「人妻慘曝開銷」存不到錢　全場傻：老公太辛苦

▲老公上繳薪水，常問原PO為何存不到錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這種薪水...」一名二寶媽表示，婚後住婆家，老公月薪4萬元，每月給婆婆1萬孝親費，自己管剩下的3萬元，但扣除小孩學費、機車貸款與老公零用金後，根本無法存錢。老公卻頻頻追問「為什麼沒存到錢」，讓原PO感到心累。其他網友則直言，「問題是收入太低」、「那妳應該去工作」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》透露，一家四口都住在婆婆家，老公月薪4萬元，扣掉1萬孝親費後，剩下3萬元都上繳給原PO管帳，其中晚餐、水電費則由婆婆負擔。

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原PO卻感嘆，剩下3萬也根本存不到什麼錢，首先是老公零用錢7000元、機車車貸3500元，孩子一個讀國小、一個讀幼兒園，安親班加上月費約6200元，必須開銷加總為1萬6700元。

也就是說，每月只剩下1萬3300元要負責早午兩餐與支付各種開銷，然而老公總是問她，「為什麼都沒存到錢？」令原PO無奈不已。

底下網友熱議，「要自己記帳才能清楚跟先生說為什麼存不到錢，4萬能存活至今，也是靠先生婆家的幫助，建議跟先生好好討論，不是上來討拍檢討另一半」、「如果沒上班，安親費就可以省下來」、「換妳拿7000元，3萬給他管」、「這種薪水還生兩個，真敢」、「一個家庭2大+2小，機車居然還車貸，4萬塊怎麼會存得到錢」、「你們的問題是收入太低」。

許多人也認真建議，原PO可重回職場才是解方，「小朋友再大點，痛苦指數會更高，建議妳也去工作吧」、「單薪真的很難有生活品質，現在的社會一定要雙親都工作才行」、「小孩都上課了，其實妳老公只是暗示妳也該去工作，幫忙一起養家了」、「沒房貸壓力，可以考慮雙薪」、「勸妳趕快出去上班， 替自己存一些私房錢」、「小孩都上學了可以去工作了，老公單薪太辛苦了」。