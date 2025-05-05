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幫老公辦驚喜趴！　人妻一看手機驚覺「枕邊人是渣男」

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲人妻偷看丈夫手機，意外發現對方早已變心。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國一名人妻想替丈夫籌備「驚喜生日派對」，為了取得老公死黨的聯絡資訊，偷偷看了對方手機，卻發現枕邊人早已變心，還把自己嫌棄得一文不值。

人妻在網路論壇Mumsnet發文表示，她擔任全職媽媽已經5年，如今為了籌備派對偷看老公手機，才震驚發現丈夫早就想要離婚了。

在聊天群組裡，老公向死黨們嫌棄她懶惰、沒用、無所事事，甚至大肆抱怨，「我陷入一段悲慘的婚姻，我想要外遇，但她會拿走我的所有財產，而我會沒地方可住……她可以帶走我兒子，我只想要留下我的錢。」

此外，老公還會偷拍路上看見的陌生女子，上傳群組直呼「好辣」，與死黨們討論「有魅力的媽媽」，評論其他女人的外表，意淫前女友，甚至宣稱很後悔當年提分手。

▲▼情侶吵架。（圖／CFP）

▲人妻如今計畫偷偷離婚，並且在網路上發文訴苦。（示意圖／CFP）

人妻悲傷表示，「他不把我視為地位平等的伴侶，也不重視我在家裡的貢獻。這很令人沮喪，因為他所說的很多事情都不是真的。沒有任何事情可以挽回這一切了。」

儘管人妻心碎不已，但她沒有找老公對質，「因為我知道自己不應該看他手機」，而是默默計畫離婚，並且發文傾吐心聲。

網友們紛紛表達同情，並且建議她好好整頓財務狀況，「多麼令人心碎」、「妳值得更好的」、「尋求法律建議，並在情感上跟這個討厭鬼劃清界線」。也有人建議，人妻應該策畫一場「復仇派對」，在親友面前揭發丈夫的可惡行徑，「在他朋友跟他們的妻子面前，用投影幕展示他所有的訊息語錄，那就太棒了！」

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