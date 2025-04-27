「丈母娘無腦1句」人夫怒離婚！網嘆：在台灣是極品很搶手

▲老婆狂替媽媽道歉，也挽回不了原PO的心了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

言語暴力反而更傷人！一名網友透露，友人夫妻因生活小事吵架，妻子憤而回娘家訴苦，不料丈母娘竟辱罵女婿「沒父沒母沒人教」，讓童年喪親、由祖父母扶養長大的友人被重重刺傷。事後老婆發現嚴重性並道歉，但友人已經心寒了，認為這段婚姻已經到了盡頭。網友也嘆道「老婆任性，丈母娘無腦」。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，友人最近與老婆鬧離婚，原因不是錢，而是夫妻倆因為生活習慣吵架，沒想到老婆氣得回娘家抱怨，丈母娘得知後更是怒火中燒，竟嗆女婿一句「所以你現在沒父沒母，沒人教訓你了是不是？」

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不管丈母娘是否有意還是無心，但這一句話對友人來說，內心已被深深刺傷。原PO透露，友人是獨子，但小時候父母雙亡，是由爺爺奶奶一手拉拔長大的，如今兩老也過世了，因此唯一的親人就是老婆，沒想到丈母娘竟拿他的身世來攻擊。

儘管老婆頻頻替媽媽代為道歉，但原PO這道內心瘡疤已無法抹去，也向原PO苦訴「她媽這麼鄙視我，我跟她繼續在一起，真的還能走得長遠嗎？」

底下網友也嘆道，「回這樣真的很沒禮貌」、「講難聽一點，女方家長就是看不起男生」、「叫他快離婚！反正有車有房、父母雙亡，在台灣是極品非常的搶手，不用怕找不到女人，我說的是真的」、「老婆任性，丈母娘無腦」、「若被這樣講，我也無法繼續在一起」、「這句話好傷人，這年紀了講這種話非常不合適」、「沒智慧嘴巴又臭，為什麼世界好多這種人」、「離婚吧！ 因為以後可能會有更傷人的話出現」、「離婚，這岳母就打從心裡看不起了，再和好也是有陰影」。