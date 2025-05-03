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社會 社會焦點 保障人權

闆娘外遇作業員被誇「吃精王」　他讚：妹妹強烈撞擊...鹹濕對話曝

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中一名人夫偷吃女同事，要賠自己和女同事的配偶各50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導　

台中一名人夫阿強(化名)和已婚女同事小美(化名)偷情，兩人相約「互舔、獻精」，阿強也傳鹹濕訊息給小美說「妹妹強烈撞擊」、「射好射滿」、「請給分」，甚至將小美封為「吃精王」。兩人姦情被雙方配偶發現，都要求離婚，阿強被妻子告上法院，判賠妻子50萬；小美的丈夫也將阿強告上法院求償百萬，台中地院審理，判阿強也要賠小美丈夫50萬。可上訴。

人夫主張，他和妻子小美結婚不到兩年就離婚，男同事阿強則在小美婚姻期間，用微信和小美通話，兩人互相示愛、大聊鹹濕性愛過程、生殖器大小，已侵害他配偶權，提告對阿強求償100萬元。

根據人夫提出的訊息證據，阿強和小美在2022年11月到2023年1月間有諸多露骨對話，包含阿強傳送「今天很喘」、「硬度還可以嗎」、「妹妹強烈撞擊」、「射好射滿」、「妹妹已經無法言語」，要她「請給分」，還封小美為「吃精王」，兩人又互傳「全公司都是人」、「一下下」、「我好想舔你妹妹」、「妳也幫我舔舔有機會嗎」、「那你明天要先獻精嗎」、「妹妹接嗎」、「你的很緊很舒服」、「你之前說後面不要玩，我想說舔後面不知道會怎樣」、「你妹妹附近畫箭頭」、「說我喜歡被Ｘ」、「我要打屁屁」、「明天好膽敢讓我用、絕對X滿」等海量情色對話。

另外，阿強還囂對小美表示「你約家人那個用套套愛愛，再跟我不要套套愛愛」、「你敢嗎？如果沒有離婚幫我生」、「不過無套真的太舒服了」、「但是我都怕怕」，小美則說「有了我會拿掉」、「你不用擔心」，阿強則自豪「你一直說很痛、弟弟夠大很舒服對吧」、「我要感謝妳家人」、「因為他小」，還說「不然就是Ｘ妳，要妳打給他說你在被Ｘ、你敢玩這個嗎」、「用繩子綁著我弟弟跟乳膠弟弟」、「一起X妳會好玩嗎？」、「下次公司聚餐要妳家人來」、「我要他在時候偷偷Ｘ妳」，提議趁小美的丈夫在場時和她偷情，。

法官認為，阿強不顧雙方都已婚，多次相約發生肉體上的接觸行為，事後又多次討論性話題，為尋求刺激，還想在自己與小美配偶出現的場合做愛，已侵害配偶權，審酌人夫為公司負責人，阿強為某公司自動化現場作業人員等一切情狀，判阿強要賠人夫50萬。可上訴。

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