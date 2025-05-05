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今立夏逢「釋迦牟尼佛聖誕」！12星座運勢一次看

今年5月5日（農曆4月8日）是釋迦摩尼佛誕生的日子。（示意圖／Pixabay）

▲今天是農曆4月8日，是釋迦摩尼佛誕生的日子。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今天5月5日（農曆4月8日）是二十四節氣中的「立夏」，同時也是佛教創始人「釋迦牟尼佛」誕生的日子，這天也被稱作「「浴佛節」、「灌佛會」、「龍華會」、「華嚴會」等。清水孟國際塔羅小孟老師也公布，12個星座在這一天運勢如何。

●牡羊座

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工作：貴人出面幫忙

感情：細節關心體貼

財運：資金穩定成長

牡羊幸運色：火焰紅色

貴人：天秤

小人：水瓶

●金牛座

工作：減化工作流程

感情：細節關心體貼

財運：儲蓄穩健成長

金牛幸運色：苔蘚灰色

貴人：射手

小人：雙子

●雙子座

工作：補充專業知識

感情：感情進展甜蜜

財運：節省開支聚財

雙子幸運色：深棕色

貴人：處女

小人：牡羊

●巨蟹座

工作：善合作不藏私

感情：細心呵護溫馨

財運：外快有利可圖

巨蟹幸運色：松鼠灰色

貴人：牡羊

小人：處女

●獅子座

工作：成為領導幹部

感情：甘願為愛奉獻

財運：財務問題解決

獅子幸運色：油布灰色

貴人：雙魚

小人：天蠍

●處女座

工作：耐力佳好脾氣

感情：兩人一見如故

財運：投資穩當獲利

處女幸運色：黑褐色

貴人：獅子

小人：天秤

●天秤座

工作：壓力重擔減少

感情：表達曖昧之情

財運：開源節流有效

天秤幸運色：米紅色

貴人：魔羯

小人：金牛

●天蠍座

工作：努力達成目標

感情：準備驚喜禮物

財運：資金合理分配

天蠍幸運色：硫磺色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

●射手座

工作：逆轉負面形象

感情：細節暖人心房

財運：省錢方式奏效

射手幸運色：石灰色

貴人：雙子

小人：巨蟹

●魔羯座

工作：有利出差旅行

感情：兩人漸漸曖昧

財運：忙碌賺取投資

魔羯幸運色：土棕褐色

貴人：天蠍

小人：獅子

●水瓶座

工作：掌控處理局面

感情：充滿戀愛氛圍

財運：工餘自行創業

水瓶幸運色：金雀花黃

貴人：金牛

小人：射手

●雙魚座

工作：做事積極熱情

感情：兩人甜蜜約會

財運：物美價廉好物

雙魚幸運色：米綠色

貴人：水瓶

小人：雙魚

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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