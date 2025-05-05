今立夏逢「釋迦牟尼佛聖誕」！12星座運勢一次看

▲今天是農曆4月8日，是釋迦摩尼佛誕生的日子。（示意圖／Pixabay）
圖文／CTWANT
今天5月5日（農曆4月8日）是二十四節氣中的「立夏」，同時也是佛教創始人「釋迦牟尼佛」誕生的日子，這天也被稱作「「浴佛節」、「灌佛會」、「龍華會」、「華嚴會」等。清水孟國際塔羅小孟老師也公布，12個星座在這一天運勢如何。
●牡羊座
工作：貴人出面幫忙
感情：細節關心體貼
財運：資金穩定成長
牡羊幸運色：火焰紅色
貴人：天秤
小人：水瓶
●金牛座
工作：減化工作流程
感情：細節關心體貼
財運：儲蓄穩健成長
金牛幸運色：苔蘚灰色
貴人：射手
小人：雙子
●雙子座
工作：補充專業知識
感情：感情進展甜蜜
財運：節省開支聚財
雙子幸運色：深棕色
貴人：處女
小人：牡羊
●巨蟹座
工作：善合作不藏私
感情：細心呵護溫馨
財運：外快有利可圖
巨蟹幸運色：松鼠灰色
貴人：牡羊
小人：處女
●獅子座
工作：成為領導幹部
感情：甘願為愛奉獻
財運：財務問題解決
獅子幸運色：油布灰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
●處女座
工作：耐力佳好脾氣
感情：兩人一見如故
財運：投資穩當獲利
處女幸運色：黑褐色
貴人：獅子
小人：天秤
●天秤座
工作：壓力重擔減少
感情：表達曖昧之情
財運：開源節流有效
天秤幸運色：米紅色
貴人：魔羯
小人：金牛
●天蠍座
工作：努力達成目標
感情：準備驚喜禮物
財運：資金合理分配
天蠍幸運色：硫磺色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
●射手座
工作：逆轉負面形象
感情：細節暖人心房
財運：省錢方式奏效
射手幸運色：石灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
●魔羯座
工作：有利出差旅行
感情：兩人漸漸曖昧
財運：忙碌賺取投資
魔羯幸運色：土棕褐色
貴人：天蠍
小人：獅子
●水瓶座
工作：掌控處理局面
感情：充滿戀愛氛圍
財運：工餘自行創業
水瓶幸運色：金雀花黃
貴人：金牛
小人：射手
●雙魚座
工作：做事積極熱情
感情：兩人甜蜜約會
財運：物美價廉好物
雙魚幸運色：米綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
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