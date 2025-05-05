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今「立夏」1動作恐前途黑暗　佛誕4生肖有感應

釋迦摩尼佛聖誕。（圖／翻攝竹蓮寺臉書）

▲今恭迎釋迦牟尼佛聖誕。（圖／翻攝新竹竹蓮寺臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是釋迦牟尼佛聖誕，也恰逢24節氣的「立夏」。清水孟國際塔羅小孟老師分享立夏4大禁忌，像是不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑；此外，生肖屬「龍、羊、牛、兔」很有佛緣，能得佛祖感應。

小孟老師在臉書表示，立夏在古人來說，代表的是告別春季，夏季即將開始，溫度開始要明顯升高，且雷雨增多，梅雨將要開始，農作物要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。

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►立夏習俗

1、吃立夏蛋

俗話說「立夏吃了蛋，熱天不疰夏」，立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2、立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳

例如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。且不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶。

►立夏禁忌

1、不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2、不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋，避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢、胸悶、氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動

立夏不可以躁動，因夏天炎熱容易與人有所結怨，不宜講話太直。也不可以衝動投資，以免投資失利。

►立夏開運

今年立夏是5月5日，因此用5枚1元放在靠門的地方，放5天再捐到便利商店零錢捐，即可做善事，代表「五福臨門」，累積福德。

►4生肖很有佛緣

1、屬龍

慈悲心強，很能幫助弱小，很有善心，可得佛智慧！晚年能放下許多煩惱，內心清淨。

2、屬羊

屬羊的人內心柔軟，能了解佛法的無邊智慧，建議多讀佛書，將佛學運用在生活中，能得善巧。

3、屬牛

當你歷經人生苦痛之後，就能得到人生智慧，若能搭配一些佛的經典語錄，就能離苦得樂。

4、屬兔

屬兔的人一生付出，滿能體會他人感受，也很能理解別人的想法，因此在看佛語或佛經翻譯時，特別能理解佛的智慧。晚年之後看見朋友活在痛苦之中，會運用佛法勸說親友。

小孟老師表示，其它沒有上榜的人，也都與佛有緣，說不定你們已經超脫到更高境界。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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