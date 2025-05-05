罷藍委領銜人想跳車　「深怕不是我做的塞到我包裡」

▲新北市第11選區罷免立委羅明才「拔羅波」領銜人吳柏瑋因團隊內部意見紛陳，黯然離開，《選罷法》規定卻讓「跳車」難如登天。（圖／CTWANT提供）

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大罷免潮喧囂多時各地烽火，各區民間力量為了對選區立委表達不滿，紛紛發起連署，如今已約50席立委進入第二階段連署，然而罷免團體內部卻角力不斷，甚至有領銜人想下車卻「下不了車」的窘境，亂象橫生。

新北市第11選區要罷免立委羅明才的「拔羅波」團體領銜人32歲吳柏瑋就表示，自己在3月中發現團隊已經愈來愈「走鐘」，身為創始人甚至慘遭工作群組成員「退群」，無奈下只好聲明退出罷免團體，卻發現《選罷法》中針對罷免領銜人幾乎「下不了車」，眼見國民黨青年軍李孝亮等人因罷免「背鍋」捲入刑事糾紛，自己也忐忑不安，深怕「不是我做的塞到我包裡」，只好一再發聲。

▲「大罷免潮」方興未艾，領銜人卻得扛每一張連署的法律風險，其中一名領銜人吳柏瑋就直言行使罷免公民權還可能抓去關，反而讓被罷免人更加肆無忌憚。圖非當事人。（示意圖／CTWANT提供）

吳柏瑋向CTWant控訴，在3月初一場內部會議時，有成員一再主張要結合其他選區，同框熱衷罷免藍委的聯電創辦人曾興誠開記者會，但自己擔心這樣會失焦，甚至恐坐實了執政黨介入選舉的謠言，因此主張「自辦記者會」。

此話一出，卻反遭其他成員冷嘲熱諷「辦了媒體也不來啊」、「人手根本就不夠」，甚至乾脆另創群組來「冷凍」自己，況且這些成員發出的文宣品、蒐集的連署書，他在發出前多數沒看過，出了事卻得自己扛，自覺風險太大因而決定退出。

然而問題來了，吳柏瑋發現罷免「領銜人」不玩了要「下車」是難如登天，原來《選罷法》規定，除非領銜人死亡，或者找回第一階段簽署中超過一半的選民，以「拔羅波」選區來講，需要挖出至少1,500名簽署者書面同意，自己才「下得了車」，其餘無論公開聲明甚至「遷戶籍」都沒用，眼見司法大戰開打，即使自己坐端行正，也根本掌握不了罷團的每份連署書，如有涉法卻都得自己扛，「擔心到睡不著覺」。

CTWant調查，全名為《公職人員選舉罷免法》的《選罷法》第76條第8項規定，「罷免案提議人之領銜人死亡，或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限」。以羅明才選區來說，近30萬具選舉權的公民，第一階段成案簽署需蒐集近3,000份成案簽署書，因此若領銜人想「下車」，就必須挖出其中過半數選民，逐一拜託簽署同意「換掉領銜人」，台灣政治史上未曾發生。

吳柏瑋感性回顧，自己與幾名罷團成員都是上班族出身，平常為了三餐扛家計奔波，對選區立委長年沒有建樹實在不滿，憑著滿腔熱血站出來行使「罷免」公民權，而《選罷法》規定之下，從「借場地」到宣講集會都只能由自然人出面，不說地方公家單位冷嘲熱諷，四處拜訪時，有意支持罷免的鄉親，也不免懷疑是「政黨的魁儡」，號稱「拔羅波」罷免團，其實也沒辦法向內政部登記為政治團體，「有喙講甲無瀾」（費盡唇舌）也難昭公信，接下來還得獨自扛其他罷免工作人員的疏失，「根本技術性剝奪罷免權」他怒轟。

一名新店地方人士觀察，吳柏瑋由於與民進黨新北市議員陳乃瑜交情很好，這讓綠營另一名資深議員陳永福很不是滋味，地方甚至屢傳吳柏瑋「想選議員」，更讓有意交棒兒子陳韋任的陳永福處處提防，深怕二位年輕男子互搶票源，交棒計畫在黨內初選就「掉棒」。

▲同為新北市大文山選區的市議員陳永福（中）和陳乃瑜（左）多次同框為罷免立委羅明才案宣講，然而地方盛傳，彼此為彼此間為2026市議員選戰角力不斷。（圖／翻攝自陳永福臉書）

地方人士直言，「拔羅波」團體原有一位化名琪琪的女性成員，原先低調再低調，媒體鏡頭前連口罩都不願摘下，近期卻反常地摘下口罩全妝大肆受訪，由於綠營在這區有一名女性保障名額，琪琪躍上檯面，是否要反過來劍指陳乃瑜，讓「女性內戰」中趁亂力保陳韋任上壘，「咱就靜靜看」罷免背後牽動的，恐怕不只是罷免。

陳永福則透過擔任特助的兒子陳韋任強調，父子倆對罷免活動是不遺餘力，他以助理身分跟著父親跑行程爭取認同，沒空也沒有辦法介入誰選不選，民主社會公平競爭，外界不必過度解讀。

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