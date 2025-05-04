第1次參與遶境！他沿路遇「白沙屯Buffet」淚：感受到純粹的祝福

▲一名首次參與進香的網友，分享沿途不斷被熱心民眾餵食的感動經歷。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

2025年白沙屯媽祖進香活動於2日凌晨正式起駕，數十萬名香燈腳展開為期10天9夜、往返北港朝天宮的徒步進香旅程。不少參與信徒紛紛表示，沿途宛如進入「白沙屯Buffet」，一路走、一路吃、一路拿，「不計較、不吝嗇的付出，讓人感受到最純粹的祝福」。

該名首次參與進香的網友在Dcard以「白沙屯Buffet？！」為題發文，分享自身感動經歷，表示自己今年設立了一個小挑戰、跟著白沙屯媽祖一起進香，原先對是否能走完全程感到擔憂，但下班後仍毅然決然搭車前往拱天宮報到，展開挑戰。沒想到從一上火車，就遇見其他信徒開始發放糖果，接著抵達白沙屯又在路邊被一位姐姐問暖：「還沒吃吼！來來我這邊有」，於是獲得兩顆茶葉蛋和一個小甜包，「還沒開始走路就被餵了第一輪」。

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隨著鑾轎啟程，原PO沿路陸續收到巧克力、手沖咖啡、蜜餞番茄、爆米花、鋁罐咖啡、濕紙巾、現煎蘿蔔糕與潤餅等各式補給。他感動地說，「大家也太用心」，連凌晨時分也還有人送上雞蛋糕打氣。

原PO表示，補給物資相當豐富，花枝丸、臭豆腐、炒麵、沙其馬等接連上桌，在美食動力下，他也成功走上台61線。天亮後更獲得油飯與黑糖糕，並笑稱「超重但超好吃」。

不只在食物上獲得支援，實用物資如毛巾也有人提供。原PO表示，自己肩膀痠痛在接受毛巾後，疼痛緩解許多，直呼「真的有被照顧到」。此外，炎熱天氣下還有冰品與補水飲料供應，從早餐到午餐包括檸檬八仙果、仙草冰、米苔目、冰淇淋、飯糰與米粉湯圓，幾乎無所不包。

這段徒步過程讓原PO多次感動落淚，「不知道他們花了多少錢？不知道多早起床？但他們卻對我這個陌生人這麼好，很久沒有感受到這麼純粹的祝福了。」

最終原PO走到台中沙鹿提前結束行程，歷時約14至15小時。他感謝沿路所有提供食物、廁所與鼓勵的人們，「我們只是陌生人，你卻真心扶持我走得更遠」。他表示，若有機會，明年希望能繼續前往北港完成完整旅程。

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