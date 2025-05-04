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永和冰淇淋店爆性騷！女員工遭店長掀衣摸胸　負責人怒：絕不容忍

永和冰淇淋店爆性騷！女員工遭店長鹹豬手「掀衣摸胸」　負責人發聲：絕不容忍

▲永和一家義式冰淇淋店的女員工，到職第一天就遭店長鹹豬手騷擾。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

新北市永和區一家義式冰淇淋店，近日爆出權勢性騷案。24歲劉姓店長遭網路曝光指控，對新到職第一天的女員工就伸出鹹豬手。事件在網路擴散後，竟有一連串曾前往該店工作、應徵的女性出面留言，表示也遭到同名店長性騷擾。目前，遭性騷的女員工已在男友陪同下報警，該冰淇淋店家的李姓負責人則出面表示，已將該名店長解除職務，並委請法律顧問向他求償。也已主動將店內監視器畫面做為證據交給警方。李姓負責人表示，之後會重新檢討公司內的性平政策、申訴管道與教育訓練，以確保員工能在安全的環境中工作。

5月1日，一名民眾透過網路社交平台Threads公開爆料，自己女友在新北市永和區樂華夜市附近一間義式冰淇淋店工作，第一天上班就遭到主管性騷擾，並表示女友下午2點開始上班，隨即遭該名店長摸腰、摸肩、掀衣等不恰當舉動。該名民眾還在留言中指出，已經前往永和派出所報案。

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令人吃驚的是，該則發文竟然釣出多名店內已離職員工、工讀生與應徵者等爆料，同樣遭到該名店長以言語、肢體性騷擾。多名爆料者指出，該名店長在應徵時幾乎沒有提問工作相關的事項，反而著重盤問應徵的是否單身、情感狀況如何。一名已離職員工還指出，當她在店內後廚清洗物品時，該名店長竟大喇喇地在她旁邊尿尿，還調笑要她「不要偷看」。另一名應徵者則指出，在面試時被店長帶到樓上倉庫，竟然還在隔間未開燈的狀況下向她開玩笑說要「關她小黑屋」，讓她心中覺得很不舒服。

在一連串的爆料下，該冰淇淋店家的李姓負責人5月3日在店家Threads帳號上發布「性騷擾零容忍」公告，表示在5月1日晚間得知性騷擾事件後，以第一時間解除了這名劉姓店長的職務，並展開內部調查，並委由法律顧問與該名店長求償。在4月30日性騷事件發生後，店家已在5月2日將該名員工上班時段的店內監視器畫面交給警方，並出示了由永和分局蓋印的資料提供單。店家公告中還指出，接下來店內會重新檢視並強化公司內部性平政策、申訴管道與教育訓練，確保每位店內同仁都能在安全、尊重的工作環境中發展。

在該則公告下，李姓負責人進一步說明，該經冰淇淋店是由他全額出資出技術建立，但由劉姓店長擔任出名營業人，並負責店內日常營運、管理。因此對於劉姓店長在面試、工作期間性騷擾的狀況並不知情。若有曾遭受劉姓店長騷擾的女性員工，可以透過他公布在店家官方Threads帳號的手機號碼與他聯繫，告訴他當班日期、發生情況。店家會主動向警方通報發生職場性騷擾事件。

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