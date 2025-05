38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

▲希臘一名38歲女子試圖炸ATM搶錢釀自爆慘劇。(圖/翻攝自X)

記者閔文昱/綜合報導

希臘北部城市塞薩洛尼基(Thessaloniki)昨(3日)發生一起罕見的ATM爆炸搶劫事件。一名38歲女子疑似企圖以自製爆裂裝置炸開銀行的自動提款機(ATM)搶錢,但在操作過程中裝置突然引爆,導致她當場重傷倒地。警方與急救人員迅速趕往現場,雖將女子送醫搶救,仍宣告不治。

根據當地警方與目擊者描述,爆炸威力強大,不僅造成該女子手臂被炸斷,周邊數間商店與停放在附近的車輛也受到波及。初步調查指出,爆裂裝置尚未被成功安置於ATM即發生爆炸,原因可能為裝置本身故障或操作失誤。當局目前正針對裝置的來源與製造方式進行分析。

Revolutionary' 38yo woman dead after bomb intended for bank attack explodes in her hand

BOMB BLAST wrecks street, damaging vehicles, storefronts

'Justice is to resist' written on bank's shutters adds interesting detail

Incident in Thessaloniki, Greece, comes month after new… pic.twitter.com/uZt2ndJF5O