38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

▲希臘一名38歲女子試圖炸ATM搶錢釀自爆慘劇。（圖／翻攝自X）
記者閔文昱／綜合報導
希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）昨（3日）發生一起罕見的ATM爆炸搶劫事件。一名38歲女子疑似企圖以自製爆裂裝置炸開銀行的自動提款機（ATM）搶錢，但在操作過程中裝置突然引爆，導致她當場重傷倒地。警方與急救人員迅速趕往現場，雖將女子送醫搶救，仍宣告不治。
根據當地警方與目擊者描述，爆炸威力強大，不僅造成該女子手臂被炸斷，周邊數間商店與停放在附近的車輛也受到波及。初步調查指出，爆裂裝置尚未被成功安置於ATM即發生爆炸，原因可能為裝置本身故障或操作失誤。當局目前正針對裝置的來源與製造方式進行分析。
Revolutionary' 38yo woman dead after bomb intended for bank attack explodes in her hand— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 3, 2025
BOMB BLAST wrecks street, damaging vehicles, storefronts
'Justice is to resist' written on bank's shutters adds interesting detail
Incident in Thessaloniki, Greece, comes month after new… pic.twitter.com/uZt2ndJF5O
警方進一步透露，這名女子過去曾涉及多起搶劫案件，為執法單位熟知人物，目前也正調查她是否與極左翼團體有關聯。這起事件引發當地社會關注，有關單位已強化對金融機構的安全防護，以防類似事件再次發生。
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