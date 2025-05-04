　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

▲希臘一名38歲女子試圖炸ATM搶錢釀自爆慘劇。（圖／翻攝自X）

▲希臘一名38歲女子試圖炸ATM搶錢釀自爆慘劇。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

希臘北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）昨（3日）發生一起罕見的ATM爆炸搶劫事件。一名38歲女子疑似企圖以自製爆裂裝置炸開銀行的自動提款機（ATM）搶錢，但在操作過程中裝置突然引爆，導致她當場重傷倒地。警方與急救人員迅速趕往現場，雖將女子送醫搶救，仍宣告不治。

根據當地警方與目擊者描述，爆炸威力強大，不僅造成該女子手臂被炸斷，周邊數間商店與停放在附近的車輛也受到波及。初步調查指出，爆裂裝置尚未被成功安置於ATM即發生爆炸，原因可能為裝置本身故障或操作失誤。當局目前正針對裝置的來源與製造方式進行分析。

警方進一步透露，這名女子過去曾涉及多起搶劫案件，為執法單位熟知人物，目前也正調查她是否與極左翼團體有關聯。這起事件引發當地社會關注，有關單位已強化對金融機構的安全防護，以防類似事件再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
終於等到！淡海輕軌二期「突破卡關」　縮短一年拚通車
快訊／貴州2觀光船翻覆「70多人落水」　20餘人失聯
八炯宣布「提告網軍」！
蘋菓西打含沉澱物遭令下架　求撤銷處分結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

韓劇取景海岸淪陷！濟州島「銅藻入侵」腥臭撲鼻　垃圾從中國飄來

女駕駛「當街脫褲」車頭大便　離譜畫面曝！驕傲喊：很乾淨不用擦

馬斯克「不後悔挺川」！領軍DOGE猛砍1600億：至少我沒中彈

扯！日20歲女大生「被燒成白骨」藏屍前男友家　警搜3次都沒搜到

34歲提早退休！　千萬富豪示警「美經濟將衰退」：先做這6件事

馬斯克夢想成真　SpaceX德州發射基地升格「星際基地市」

伴屍2日聞惡臭才知妹妹「半裸暴斃」！　泰女驚：以為只是叫不醒

3歲女童罹腦瘤！被爸媽帶去「斷食修行」　不到1小時病逝

烏克蘭無人艇飛彈「擊落俄Su-30戰機」稱全球首例　影片曝光

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

【公主說的都對❤】李多慧被紛絲糾正中文萌喊：我是外國人

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

「三進三退」6年來最晚！　白沙屯媽祖急行軍衝進朝天宮

38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

韓劇取景海岸淪陷！濟州島「銅藻入侵」腥臭撲鼻　垃圾從中國飄來

女駕駛「當街脫褲」車頭大便　離譜畫面曝！驕傲喊：很乾淨不用擦

馬斯克「不後悔挺川」！領軍DOGE猛砍1600億：至少我沒中彈

扯！日20歲女大生「被燒成白骨」藏屍前男友家　警搜3次都沒搜到

34歲提早退休！　千萬富豪示警「美經濟將衰退」：先做這6件事

馬斯克夢想成真　SpaceX德州發射基地升格「星際基地市」

伴屍2日聞惡臭才知妹妹「半裸暴斃」！　泰女驚：以為只是叫不醒

3歲女童罹腦瘤！被爸媽帶去「斷食修行」　不到1小時病逝

烏克蘭無人艇飛彈「擊落俄Su-30戰機」稱全球首例　影片曝光

金秀賢離婚近1年宣布好消息！　簽約新經紀公司「成影帝同門」

統一獅火力全開！陳重廷5打點追平生涯紀錄　悍將苦吞主場6連敗

終於等到！淡海輕軌二期「突破卡關」　縮短一年拚通車

劉基鴻9局致勝2分砲　味全5比3逆轉樂天

快訊／貴州2觀光船翻覆「70多人落水」　20餘人失聯

38歲女炸ATM搶錢！「爆裂物突引爆」她手臂炸斷慘死　現場畫面曝

《機醫》CP成真！翊純手機秀「雋婠❤️」＋婚戒放閃　安治弘也升職了

八炯宣布「提告網軍」！會員影片被外流：藍白真的聽不懂

金山警母親節前築防詐網　藝人助陣教媽咪識破騙局

許允樂靠AI圖「重逢過世父親」　長文訴思念：想偷偷去天堂看他

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

國際熱門新聞

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

英女中風醒來「變中國腔」　人生如地獄

波克夏股東大會7項表決全遭否決！　巴菲特也投反對票

巴菲特開嗆川普！怒轟關稅是巨大錯誤

小孩在荷蘭博物館內一刮！　毀損抽象畫名家17.3億元畫作

86%都洗錯　專家公開「正確洗澡順序」

川普開徵汽車零件關稅「今生效」　重創日韓

忍受200次蛇咬　美國男血液研發出萬用血清

快訊／巴菲特宣布年底交棒！　確定接班人

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

千萬富豪示警「美經濟將衰退」　先做這6件事

前男友認犯案　日女大生報警無效慘死成白骨

美司令示警：中國對台軍演　從溫水煮青蛙變「快速沸騰」

3歲女童罹腦瘤　被爸媽帶去修行病逝

更多熱門

相關新聞

女駕駛「當街脫褲」在車頭大便　離譜畫面曝

女駕駛「當街脫褲」在車頭大便　離譜畫面曝

美國賓州4月29日發生離譜事件，一名女駕駛和他人發生行車糾紛，竟當街脫褲大便在對方車上，荒唐行徑被其他用路人拍下上傳網路，引發網友熱議，但她對此毫無悔意，甚至炫耀「那是一坨乾淨的便便」。

伴屍2日！聞惡臭才知妹妹「半裸暴斃床上」

伴屍2日！聞惡臭才知妹妹「半裸暴斃床上」

未婚媽媽趕孩子出門！屏縣府聲請延長安置獲准

未婚媽媽趕孩子出門！屏縣府聲請延長安置獲准

竹北轎車上路引擎蓋趴長髮女！照開50秒全被拍

竹北轎車上路引擎蓋趴長髮女！照開50秒全被拍

黃偉哲網路好感度全國第一！ATM防詐科技領先推動治安有感

黃偉哲網路好感度全國第一！ATM防詐科技領先推動治安有感

關鍵字：

爆炸搶劫ATM希臘女子

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

今午後全台變天　「下最大」地區曝

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面